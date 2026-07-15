Anja Šovagović suprugu uputila dirljive riječi i podijelila posebne uspomene: "Ti si moje čudo!"

Anja Šovagović Despot emotivnom je objavom na Instagramu čestitala 70. rođendan suprugu Draganu Despotu.

Hrvatska glumica Anja Šovagović Despot na društvenim je mrežama obilježila poseban dan u obitelji. Povodom 70. rođendana supruga, glumca Dragana Despota, objavila je niz zajedničkih i njegovih fotografija te mu uputila emotivnu rođendansku čestitku.

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"Sretan rođendan, ljubavi! Hvala ti za sve slavne dane koji su iza nas i za sve nove koje ćemo ispisati! Tvoje najbolje godine tek dolaze i neka ti dragi Bog da snage za sve blistave pothvate pred tobom", napisala je glumica.

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Uz objavu je otkrila kako je prva fotografija, upečatljiv portret koji prikazuje Despotovu glumačku karizmu, rad legendarnog fotografa Saše Novkovića. Na preostalim fotografijama slavljenik je u opuštenijem izdanju, na jednoj uživa na suncu, a na drugoj pozira sa suprugom uz čašu vina.

Anja Šovagović-Despot i Dragan Despot - 4 Foto: Anja Šovagović-Despot/Instagram

Anja Šovagović-Despot i Dragan Despot - 3 Foto: Anja Šovagović-Despot/Instagram

Objavu je zaključila kratkom, ali snažnom porukom: "Ti si moje čudo! Živio!".

Cijelu objavu pogledajte OVDJE.

Anja Šovagović-Despot i Dragan Despot - 1 Foto: Anja Šovagović-Despot/Instagram

Anja Šovagović i Dragan Despot već gotovo 40 godina dijele privatni i profesionalni život te se smatraju jednim od najdugovječnijih glumačkih parova u Hrvatskoj.

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Anja Šovagović Despot, Dragan Despot - 2 Foto: Instagram

Brojni prijatelji, kolege i obožavatelji brzo su se pridružili čestitkama u komentarima.

Zanimljivo, upravo na Draganov rođendan na Pulskom filmskom festivalu održava se hrvatska premijera filma "Lijepa večer, lijep dan" redateljice Ivone Juke, u kojem Anja Šovagović Despot tumači glavnu ulogu. Film je nedavno osvojio glavnu nagradu na filmskom festivalu u Galwayu, dok je glumica ove godine obilježila i četiri desetljeća umjetničke karijere te predstavila svoj roman "Ja, barunica Castelli".

Anja Šovagović i Dragan Despot - 1 Foto: Cropix

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