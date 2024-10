Sanja Vejnović otkrila da bivšem mužu i dalje rado priprema njegovu omiljenu slasticu, ova torta mu je favorit!

Iako su se rastali prije gotovo 10 godina, Sanja Vejnović ostala je u dobrim odnosima s bivšim suprugom. U društvu njihove kćeri, podržao ju je na promociji kuharice Slatki život. Sanja je otkrila koju mu slasticu i dalje rado priprema, te zašto, unatoč već drugoj izdanoj kuharici, ne vjeruje da ljubav ide kroz želudac.

Iako život ima svoje uspone i padove, slatke i gorke trenutke, na one slatke usredotočila se naša glumica Sanja Vejnović. I to doslovno. Nakon slane kuharice, na red je došla i ona slatka.

Stoga ne čudi da posežemo upravo za hranom kad nam treba utjeha.

''Za utjehu mi je čokolada, apsolutno na prvom mjestu. Ali onda volim napraviti jednu tortu od čokolade od dva sastojka, koja ću sad otkriti svima. Uzme se pet jaja i 150 grama tamne, fine čokolade, po mogućnosti stvarno kvalitetne i that's it.'', otkrila je Sanja Vejnović.

Otkrila je i kako je upravo ova torta favorit njezinu bivšem suprugu. U prilog tomu da su ostali u dobrim odnosima nakon razvoda, govori i činjenica da ju je došao podržati na sinoćnjoj promociji. No ljubav, smatra Sanja, ipak ne ide kroz želudac.

''Pa joj, to je meni tko glupa poslovica, moram priznati, kaj to znači?

Onda bi svi bili zaljubljeni u sve kuharice na ovom svijetu, ne znam. Ja mislim da je prednost svakog čovjeka, i žene i muškarca, da zna dobro kuhati'', kaže Sanja.

Pa iako domaćinstva, uključujući i kuhinju, većinom održavaju žene, zanimljivo je da su svjetski poznati chefovi uglavnom – muškarci.

''Nije normalno da je žena domaćica i da radi i da kuha i da sprema, da, to je podjela u patrijahalnom društvu. Moderna društva i mladi ljudi danas kuhaju podjednako.Meni su i mama i tata kuhali, i jedno i drugo. /Mama je imala tu mediteransku kuhinju, ona je Dubrovkinja, pa ajmo reći dalmatinsku, mediteransku, tata je bio iz Bosne, on je imao neku kombinaciju bosanskih jela, to je bila jako dobra kombinacija za papati'', prisjetila se Sanja.

Slično je i danas u obitelji Vejnović. Kulinarske su gene, njezini sin i kći, naslijedili od majke.

''Oboje vole i baš eksperimentirati i vole razne vrste, tzv. etničke kuhinje svih podneblja, tako da s tim eksperimentiraju, ja ne toliko, ali onda mi je zanimljivo kad moja kćer zamijesi dobre gyoze ili kad moj sin napravi neko arapsko jelo, super mi je to'', kaže Sanja.

No oko toga imaju li mladi interesa za kuhanje kao generacije prije njih, mišljenja su podijeljena.

''Mislim da imaju više nego ikad, ima toliko ovih kulinarskih showova, emisija, Masterchefa, mlade ljude zanima gastronomija i kulinarstvo''.

Ako se Sanju pita, kuhinja je jedno predivno i kreativno mjesto, pa se nada da će uz njezine male trikove kuhanje zavoljeti i oni koji dosad nisu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Zašto su se mnoge Hrvatice na ovom eventu pojavile s krunom na glavi? ''Netko će reći...''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kate Middleton iznenada odradila važan javni zadatak, nitko nije očekivao njezin dolazak