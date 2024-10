Zašto su se mnoge Hrvatice na ovom eventu pojavile s krunom na glavi? ''Netko će reći...''

Brojne su se zvijezde u srijedu uputile na zagrebački Tuškanac, gdje je svoju novu kolekciju predstavio modni dizajner Robert Sever. Kolekcijom sofistike dominiraju raskošni materijali i odvažni krojevi, a mnoge su se gošće pojavile s krunom na glavi. Zašto? Zna naš Davor Garić.

Elegantno, eklektično, bezvremenski, hrabro! Nova Severova kolekcija Sophistique najbolje pristaje ženama koje znaju što žele.



''Je, je, treba definitivno stava! Mislim da to i je smisao mode. Mislim da neki komad odjeće potpuno drugačije izgleda na jednoj ili na drugoj osobi. Uvijek je stvar kako nešto nosiš'', zaključila je Ana Uršula Najev.

_

TON: MERI GOLDAŠIĆ, influencerica

''On me najviše privlači. On bi meni prodao sve na ovom svijetu jer je takav karakter, ali zapravo me najviše privlači njegova ljubav prema ženama i koliko on voli da se žena dobro osjeća u njegovoj odjeći'', dodala je Meri Goldašić.



Brokat, žakard, kosi krojevi, boje... Kolekcija Sophistique slavi bezvremensku eleganciju i vrhunsko zanatsko umijeće.



''Ovo je jedna moja omage kolekcija. Od svih stvari koje sam do sad napravio najviše koketira sa stvarima koje su inspirirane direktno sa stvarima i radom Johna Galliana, La Croix, Adris, Vanotti, neki dizajneri koji su na mene utjecali kao čovjeka i kreativca i htio sam im kroz kombinacije dati jedan aplauz i zahvalu za to što su me inspirirali i što su briljantni umjetnici'', ispričao je Robert.



Na reviji su se mnoge dame pojavile s ovim Severovim modnim dodatkom, koji nije za svakoga!



''Severove krune su itekako popularne. Pa ja gradom rijetko stavim kruu jer rijetko šetam gradom jer radim, ali imam i kad god se ukaže prilika ili kad god se osjećam kao netko tko bi trebao nositi krunu, jel tako! E onda stavim krunu! Doma kad se igram i pjevam sa dezodoransom'', našalila se Ana Uršula Najev.



''Sve ti je stvar percepcije. Netko će reć ''Vidi nju s krunom!'', a netko će reć ''Vidi kraljicu!''...i ti sam biraš šta će š poslušat. Ja biram voe druge ipak!'', zaključila je Meri.



U novoj je kolekciji pokoji komad i za nešto hrabrije frajere. Sandi se ipak radije odijeva, kako kaže, u skladu s godinama!



Glumice su prvi put na reviji, no mnogi jako dobro znaju njihove tik tok profile. Satiričnim videima ismijavaju norme i boljke našeg društva, poput nezasitnih dubrovačkih iznajmljivača apartmana ili sveznajućih zagrebačkih majki.



''Meni je možda najdraži Dubrovnik jer sam ja inače iz Dubrovnika pa mi je to dosta blisko, a mama nisam, ona jest'', govori Glorija Dubelj.



''Meni su naravno zagrebačke mame jer to je nešto što duboko proživljavam svaki dan i tu pronalazim najveću ironiju života'', dodala je Iva Šimić Šekoranja.



Pronaći svoj najdraži komad u ovoj Severovoj kolekciji zaista ne bi trebalo biti problem.



''Na kraju ti se desi da ti klijentice razbucaju kombinaciju na ono što njima odgovara, što je najbolja stvar. Ona si izabere iz kombinacije kaput ili sako, košulju, što joj se sviđa i onda nosi svaki dan što je poanta dobre kolekcije. Nijek olekcija uspješna kad netko uzme total look i onda ga prekopira i nosi. Dapače, mislim da svatko za sebe treba naći ono što je dio njihove osobnosti i da sa time još više mogu sebe naglasiti. Ako sam ja uspio u tome da one razbucaju jedan look na njih tri, ja sretan!'', zaključio je Robert Sever.

