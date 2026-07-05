Nives Celzijus otkrila što joj je priredio bivši suprug, sve je završilo potragom

Nives Celzijus otkrila je pratiteljima što se dogodilo kada ju je bivši suprug Dino Drpić iznenada probudio, a razlog je mnoge nasmijao.

Objava Nives Celzijus na društvenim mrežama ponovno je nasmijala njezine pratitelje, a ovoga puta u glavnoj ulozi našao se njezin bivši suprug Dino Drpić i jedna izgubljena mačka.

Nives je na Instagramu podijelila kratku snimku i otkrila da ju je Dino probudio kako bi mu pomogla pronaći mačku koju je izgubio.

''Kad me Drpić probudi jer je izgubio mačku...'', napisala je uz objavljeni video.

Nives Celzijus Foto: Screenshot

Nives Celzijus Foto: Screenshot

Nives Celzijus Foto: Screenshot

Objava je brzo privukla brojne reakcije pratitelja, koji su cijelu situaciju doživjeli kao simpatičnu i duhovitu. Ujedno je još jednom pokazala da su Nives i Dino, unatoč razvodu, ostali u vrlo dobrim odnosima.

Nives Celzijus - 4 Foto: Instagram Screenshot

Nije tajna da bivši supružnici žive u neposrednoj blizini jedno drugoga, a Dino sa svojom partnericom Ines Katarinom Sušom stanuje u zgradi pokraj Nives.

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''Ma Dino se zapravo samo odselio u stan u zgradi do, maltene smo u istom dvorištu. Klincima je sad super jer cirkuliraju od stana do stana. Jako vole njegovu djevojku i svaki dan odu do njih barem na kavu'', ispričala je Nives ranije za Story.

Nives Celzijus - 5 Foto: Instagram

Koliko skladno funkcioniraju kao obitelj nakon razvoda pokazalo se i nedavno na maturalnoj zabavi njihove kćeri Taishe Drpić. Uz Nives je na proslavu stigao i Dino sa svojom dugogodišnjom partnericom, a zajedničke fotografije privukle su veliku pozornost.

Nives Celzijus i Taisha Drpić - 6 Foto: Instagram

Nives Celzijus i Taisha Drpić - 5 Foto: Instagram

Taisha je tada na društvenim mrežama podijelila emotivnu objavu u kojoj je napisala kako njezina obitelj možda nije ''savršena'' u klasičnom smislu, ali je ispunjena međusobnim poštovanjem, podrškom i zajedništvom.

Nives Celzijus - 1 Foto: Instagram

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Istaknula je da su njezini roditelji i Ines zajedno došli na proslavu, zajedno otišli te nakon toga nastavili druženje, zaključivši kako je upravo takav odnos njezine obitelji za nju ''savršeniji od savršenstva''.

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