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Jelena Perčin zablistala u kratkoj ružičastoj haljini na završnom koncertu ispred HNK-a

Piše K.D., Danas @ 12:09 Celebrity komentari
Jelena Perčin - 3 Jelena Perčin - 3 Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/Pixsell

Među brojnim poznatim licima na završnom koncertu sezone ispred Hrvatskog narodnog kazališta posebno se istaknula Jelena Perčin, koja je zablistala u efektnoj mini haljini.

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Jelena Perčin zablistala u kratkoj ružičastoj haljini na završnom koncertu ispred HNK-a
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