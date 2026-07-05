Jelena Perčin zablistala u kratkoj ružičastoj haljini na završnom koncertu ispred HNK-a

Među brojnim poznatim licima na završnom koncertu sezone ispred Hrvatskog narodnog kazališta posebno se istaknula Jelena Perčin, koja je zablistala u efektnoj mini haljini.

Glumica Jelena Perčin privukla je brojne poglede na završnom koncertu sezone ispred Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, održanom pod nazivom ''Devedesete – godine koje pamtimo''.

Jelena Perčin - 1 Foto: Ivana Grgic/Cropix

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Za ovu glazbenu večer odabrala je efektnu, mini haljinu u ružičastoj nijansi bez naramenica, koja je istaknula njezinu elegantnu figuru. Stajling je zadržala minimalističkim – kosu je oblikovala u ležerne valove, a make-up je bio prirodan i decentan, čime je haljina ostala u prvom planu.

Jelena Perčin - 2 Foto: Ivana Grgic/Cropix

Na pozornici je Jelena nastupila uz Lanu Ujević Telentu, a koncert je okupio umjetnike Drame, Opere i Baleta HNK-a u Zagrebu te brojne glazbenike koji su publiku proveli kroz najveće hitove devedesetih godina.

Jelena Perčin - 2 Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/Pixsell

Večer ispred zagrebačkog HNK-a još je jednom potvrdila kako spoj glazbe, kazališta i nostalgije privlači velik broj posjetitelja, dok je Jelena Perčin svojim elegantnim modnim izdanjem bila jedna od najuočljivijih zvijezda večeri.

Jelena Perčin - 1 Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/Pixsell

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