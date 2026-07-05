Jelena Perčin zablistala u kratkoj ružičastoj haljini na završnom koncertu ispred HNK-a

Među brojnim poznatim licima na završnom koncertu sezone ispred Hrvatskog narodnog kazališta posebno se istaknula Jelena Perčin, koja je zablistala u efektnoj mini haljini.
Glumica Jelena Perčin privukla je brojne poglede na završnom koncertu sezone ispred Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, održanom pod nazivom ''Devedesete – godine koje pamtimo''.3 vijesti o kojima se priča prepun stadion Ovako je počeo Thompsonov koncert u Zaprešiću, prizori govore više od riječi "Ne moram na koncerte" Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit jesu li zajedno? Lijepa pjevačica oglasila se prvi put usred glasina o vezi s Jakovom Jozinovićem
Jelena Perčin - 1 Foto: Ivana Grgic/Cropix
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Za ovu glazbenu večer odabrala je efektnu, mini haljinu u ružičastoj nijansi bez naramenica, koja je istaknula njezinu elegantnu figuru. Stajling je zadržala minimalističkim – kosu je oblikovala u ležerne valove, a make-up je bio prirodan i decentan, čime je haljina ostala u prvom planu.
Jelena Perčin - 2 Foto: Ivana Grgic/Cropix
Na pozornici je Jelena nastupila uz Lanu Ujević Telentu, a koncert je okupio umjetnike Drame, Opere i Baleta HNK-a u Zagrebu te brojne glazbenike koji su publiku proveli kroz najveće hitove devedesetih godina.
Jelena Perčin - 2 Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/Pixsell
Večer ispred zagrebačkog HNK-a još je jednom potvrdila kako spoj glazbe, kazališta i nostalgije privlači velik broj posjetitelja, dok je Jelena Perčin svojim elegantnim modnim izdanjem bila jedna od najuočljivijih zvijezda večeri.
Jelena Perčin - 1 Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/Pixsell
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