Među tisuću uzvanika nije bilo nje: Taylor Swift poslala jasnu poruku bivšoj prijateljici

Iako je na raskošnom vjenčanju Taylor Swift i Travisa Kelceja bilo oko tisuću uzvanika, među njima nisu bili njezina nekadašnja bliska prijateljica Blake Lively i Ryan Reynolds.

Raskošno vjenčanje Taylor Swift i Travisa Kelceja u njujorškom Madison Square Gardenu okupilo je, prema pisanju američkih medija, oko tisuću uzvanika iz svijeta glazbe, filma, sporta i politike.

Među slavnim gostima bili su Gigi Hadid, Bradley Cooper, Selena Gomez, Ed Sheeran, Beyoncé, Jay-Z, Steven Spielberg i brojna druga zvučna imena, no pažnju javnosti privuklo je i jedno veliko izostajanje.

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Naime, među pozvanima nisu bili Blake Lively i Ryan Reynolds, nekoć jedni od najbližih prijatelja Swift.

Prema pisanju Daily Maila, glumicu je izostanak s popisa uzvanika duboko pogodio.

Taylor Swift i Blake Lively - 5 Foto: Profimedia

Taylor Swift i Blake Lively - 4 Foto: Profimedia

Taylor Swift i Blake Lively - 2 Foto: Profimedia

"Blake je tužna i pomalo ljuta. Ne, jako ljuta. To prijateljstvo bilo je gotovo i prije, ali ako je postojala ikakva nada, sada je nestala. Više nikada neće biti prijateljice", tvrdi izvor blizak situaciji.

Dodaje i da je Lively ipak vjerovala kako će njihova dugogodišnja povezanost biti dovoljna da dobije pozivnicu.

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"Željela je doći. Grozan je osjećaj biti isključen na takav način. Nadala se da će, unatoč svemu, njihova zajednička prošlost prevagnuti, ali nije bilo tako", rekao je izvor.

Taylor Swift i Blake Lively - 3 Foto: Profimedia

Taylor Swift i Blake Lively - 1 Foto: Profimedia

Blake Lively i Taylor Swift - 1 Foto: Profimedia

Ovakav razvoj događaja posebno je iznenađujući jer su Swift i Lively godinama slovile za nerazdvojne prijateljice. Toliko su bile bliske da je glumica pjevačicu imenovala kumom svojih triju kćeri – James, Inez i Betty – koje ima sa suprugom, a Swift je njihova imena čak uvrstila i u svoje pjesme.

Prema pisanju američkih medija, njihovo se prijateljstvo počelo urušavati nakon što je Swift bila uvučena u pravnu bitku između Lively i glumca Justina Baldonija. Swift se našla u središtu slučaja nakon što je bila pozvana kao svjedok, iako je taj poziv kasnije povučen.

Taylor Swift i Blake Lively - 1 Foto: Profimedia

Taylor Swift i Blake Lively - 2 Foto: Profimedia

Dodatne napetosti izazvale su poruke koje su isplivale tijekom sudskog procesa, u kojima je Blake navodno Taylor i Ryana Reynoldsa nazvala "mojim zmajevima" u pokušaju da izvrši pritisak na Baldonija. Izvori tvrde da se Taylor osjećala iskorišteno te se nakon toga postupno udaljila od nekadašnje prijateljice.

Dok su Taylor i Travis slavili s oko tisuću uzvanika u Madison Square Gardenu, Blake i Ryan bili su stotinama kilometara dalje. Paparazzi su ih snimili u Lake Placidu, gdje su bodrili svoju šestogodišnju kćer Betty na natjecanju u jahanju.

Taylor Swift - 3 Foto: Afp

Taylor Swift - 2 Foto: Afp

Izvori bliski paru tvrde da je upravo činjenica da je na vjenčanju bilo mjesta za gotovo tisuću ljudi dodatno naglasila poruku koju je Taylor poslala.

"Kad na popisu uzvanika nema Blake, a gotovo svi ostali jesu, jasno je da to nije pitanje prostora ili logistike. To je osobna odluka", zaključio je izvor.

Za razliku od Lively i Reynoldsa, pozivnicu je zaradio Mike Vrabel, čiji je skandal punio naslovnice ove godine. Više čitajte OVDJE.

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