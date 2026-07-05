Obiteljski trenutak u Splitu: Iva Majoli sa suprugom, a pažnju ukrala njezina 19-godišnja kći

Bivša tenisačica Iva Majoli pojavila se na svečanosti u Splitu u društvu supruga Roberta Calegarija i 19-godišnje kćeri Mije, koja je svojim elegantnim izdanjem privukla posebnu pozornost okupljenih.

Iva Majoli bila je među uzvanicima proslave 250. obljetnice američke neovisnosti koja je održana u jednom splitskom hotelu, u organizaciji američke veleposlanice u Hrvatskoj Nicole McGraw. Nekadašnja teniska prvakinja na događaj je stigla u pratnji supruga Roberta Calegarija i kćeri Mije, a njihov zajednički izlazak u javnost privukao je brojne poglede.

Iva Majoli Foto: Ante Cizmic/Cropix

Posebnu pažnju izazvala je 19-godišnja Mia, koja se rijetko pojavljuje na javnim događanjima. Za ovu je prigodu odabrala kratku bijelu haljinu, dok je njezina majka zablistala u elegantnoj bijeloj čipkastoj haljini koju je upotpunila torbicom u istom tonu. Njihove usklađene modne kombinacije savršeno su se uklopile u ljetni ambijent svečanosti.

Iva Majoli Foto: Ante Cizmic/Cropix

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Mia je Ivina kći iz braka sa Stipom Marićem, a bivša tenisačica godinama je nastojala privatni život i obitelj držati podalje od medijske pozornosti. Upravo zato njihova zajednička pojavljivanja u javnosti i danas privlače velik interes.

Više o 19-godišnjoj Miji Majoli i njezinom odnosu s majkom pročitajte OVDJE.

Iva Majoli i Mia Majoli Foto: Instagram

Iva Majoli i Mia Majoli Foto: Instagram

Iva Majoli u braku je s talijanskim poduzetnikom Robertom Calegarijem od listopada 2022. godine, kada su izrekli sudbonosno ''da'' u Milanu.

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Iva Majoli i supug Foto: Instagram

Najveći trenutak Ivine karijere dogodio se 1997. godine kada je na ''Roland Garrosu'' senzacionalno pobijedila tada dominantnu Martinu Hingis i osvojila svoj jedini Grand Slam naslov. Taj trijumf nije bio samo sportski uspjeh, već i jedna od najvećih pobjeda u povijesti hrvatskog tenisa.

Više o Ivi Majoli pročitajte OVDJE.

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