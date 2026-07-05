Obiteljski trenutak u Splitu: Iva Majoli sa suprugom, a pažnju ukrala njezina 19-godišnja kći

Bivša tenisačica Iva Majoli pojavila se na svečanosti u Splitu u društvu supruga Roberta Calegarija i 19-godišnje kćeri Mije, koja je svojim elegantnim izdanjem privukla posebnu pozornost okupljenih.
Iva Majoli bila je među uzvanicima proslave 250. obljetnice američke neovisnosti koja je održana u jednom splitskom hotelu, u organizaciji američke veleposlanice u Hrvatskoj Nicole McGraw. Nekadašnja teniska prvakinja na događaj je stigla u pratnji supruga Roberta Calegarija i kćeri Mije, a njihov zajednički izlazak u javnost privukao je brojne poglede.3 vijesti o kojima se priča prepun stadion Ovako je počeo Thompsonov koncert u Zaprešiću, prizori govore više od riječi Navijačka strast Tko je Hrvatica iz Amerike čija je sočna psovka obišla svijet? "Ne moram na koncerte" Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit
Iva Majoli Foto: Ante Cizmic/Cropix
Posebnu pažnju izazvala je 19-godišnja Mia, koja se rijetko pojavljuje na javnim događanjima. Za ovu je prigodu odabrala kratku bijelu haljinu, dok je njezina majka zablistala u elegantnoj bijeloj čipkastoj haljini koju je upotpunila torbicom u istom tonu. Njihove usklađene modne kombinacije savršeno su se uklopile u ljetni ambijent svečanosti.
Iva Majoli Foto: Ante Cizmic/Cropix
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Mia je Ivina kći iz braka sa Stipom Marićem, a bivša tenisačica godinama je nastojala privatni život i obitelj držati podalje od medijske pozornosti. Upravo zato njihova zajednička pojavljivanja u javnosti i danas privlače velik interes.
Više o 19-godišnjoj Miji Majoli i njezinom odnosu s majkom pročitajte OVDJE.
Iva Majoli i Mia Majoli Foto: Instagram
Iva Majoli i Mia Majoli Foto: Instagram
Iva Majoli u braku je s talijanskim poduzetnikom Robertom Calegarijem od listopada 2022. godine, kada su izrekli sudbonosno ''da'' u Milanu.
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Iva Majoli i supug Foto: Instagram
Najveći trenutak Ivine karijere dogodio se 1997. godine kada je na ''Roland Garrosu'' senzacionalno pobijedila tada dominantnu Martinu Hingis i osvojila svoj jedini Grand Slam naslov. Taj trijumf nije bio samo sportski uspjeh, već i jedna od najvećih pobjeda u povijesti hrvatskog tenisa.
Više o Ivi Majoli pročitajte OVDJE.
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