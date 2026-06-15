Janko Popović Volarić napravio rijedak istup o malenoj kćeri u Dnevniku Nove TV!

Janko Popović Volarić rijetko govori o privatnom životu, no tijekom gostovanja u Dnevniku Nove TV napravio je iznimku. Govoreći o suradnji s holivudskom zvijezdom Johnom Malkovichem, otkrio je kako ih je, osim posla, povezala i zajednička tema koja im je obojici najvažnija obitelj.

Holivudski glumac John Malkovich glavna je zvijezda novog promotivnog spota Hrvatske turističke zajednice, a uz njega se pojavljuje i naš glumac Janko Popović Volarić.

O iskustvu snimanja, suradnji sa slavnim glumcem i reakcijama javnosti Janko je progovorio u Dnevniku Nove TV.

"Strašno sam zadovoljan. Scenarij je bio super i odmah je bilo jasno da će biti odlično. Neke smo situacije improvizirali na licu mjesta i to je na kraju ušlo u film. Prezadovoljan sam kako je sve ispalo", rekao je Janko.

Otkrio je i kakav je John Malkovich iza kamera te priznao da ga je slavni glumac ugodno iznenadio.

"Poseban je, ima taj neki sarkazam koji koristi i privatno i u spotu. No, zapravo je jako topao i, rekao bih, mio kad mu se približite. Puno smo se družili i pričali, čuo sam anegdote iz filmova uz koje sam odrastao. S obzirom na to da on ima unučicu, a ja kćer, zapravo smo više razgovarali o obitelji nego o samom poslu", ispričao je Popović Volarić.

Janko Popović Volarić i John Malkovich Foto: Instagram

Podsjetimo, Janko je sa suprugom Lovorkom Sršen u listopadu prošle godine dobio kćerkicu.

Lovorka Sršen Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Janko Popović Volarić i Lovorka Sršen Foto: pff/PR

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Spot se snimao pet dana na nekoliko atraktivnih lokacija diljem Hrvatske, a Janko se prisjetio i zanimljivih situacija koje su doživjeli tijekom snimanja.

"Imali smo par situacija u Zagrebu, Dubrovniku i Splitu gdje su nas pustili da sami šećemo dok nas je kamera pratila iz daljine. Nismo imali osiguranje. Nas dvojica smo improvizirali i to je bilo dosta ludo. Mene prepoznaju Hrvati, ali njega prepoznaju apsolutno svi! Nastalo je opće ludilo, ali ljudi su reagirali strašno pozitivno", rekao je kroz smijeh.

Pozitivne reakcije na spot zatekle su ga dok je, kako kaže, obavljao sasvim obične kućanske poslove.

"Nisam uopće znao da spot izlazi danas. Slagao sam rolete i u jednom trenutku vidio da mi je mobitel eksplodirao od poruka. Sve su reakcije pozitivne. Poznavajući nas, ima možda dvije negativne, ali stvarno je sve jako lijepo prošlo", zaključio je Popović Volarić.

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