Tko su sestre koje nazivaju nasljednicama Kardashianki?

Reality show "Love Thy Nader", koji mnogi nazivaju novim Kardashiansima, već u prvoj epizodi donosi ljubavne skandale i obiteljske drame sestara Nader.
Na Hulu je krenuo novi reality show "Love Thy Nader", koji prati svakodnevicu modela Brooks Nader i njezinih sestara u New Yorku, a mnogi ga već nazivaju pokušajem stvaranja novih Kardashiana.
Koncept je dobro poznat: glamurozne sestre koje balansiraju između tradicionalnog odgoja i modernog, razuzdanog života, uz dozu ljubavnih drama, raskida, modnih projekata i svađa pred kamerama.
Serija već od prve epizode kreće s dramom – veza Brooks i njezinog partnera iz Plesa sa zvijezdama, Gleba Savchenka, raspada se nakon što mu pronađe sumnjive poruke u mobitelu i optuži ga za prevaru. Njegova navodna nevjera ubrzo postaje glavna tema radnje, dok se sestre okupljaju kako bi Brooks pružile podršku.
Brooks se proslavila 2019. godine kada je pobijedila na natječaju Sports Illustrateda, a 2023. je krasila i naslovnicu časopisa. Nakon razvoda od Billyja Hairea, započela je vezu s Glebom, no njihov odnos očito nije izdržao pritisak kamera i tračeva.
Njezine sestre u showu donose dodatne zaplete. Mary Holland se odlučuje napustiti karijeru na Wall Streetu kako bi se posvetila modelingu i suradnjama s brendovima, na užas svog oca.
Grace Ann, koja studira javno zdravstvo, pokušava graditi manekensku karijeru sama, bez "obiteljskog tereta", a u seriji je prikazana kao buntovna crna ovca.
Sarah Jane, najmlađa, otvoreno govori o svojoj fluidnoj seksualnosti i sukobu s konzervativnim obiteljskim vrijednostima.
Roditelji sestara Nader prikazani su kao strogi kontrast raskošnom njujorškom životu kćeri – zabrinuti zbog njihovih odluka, ali i uvijek spremni uskočiti kad stvari krenu nizbrdo.
Ako je suditi prema startu, reality show "Love Thy Nader" mogao bi biti ozbiljna konkurencija provjerenom Kardashian receptu.
