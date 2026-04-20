Napeta scena u hotelu: Kečer izbio mobitel iz ruku fana nakon neugodnog incidenta

CM Punk našao se u središtu pozornosti nakon WrestleManije 42 kada je u hotelu u Las Vegasu ušao u sukob s obožavateljem koji je snimao njegovu suprugu.

Proteklog vikenda u Las Vegasu je održan jedan od najvećih turnira profesionalnih hrvača Wrestlemania, koji je imao dramatični incident izvan stadiona na kojem se održavao.

Kečer CM Punk, koji je do nedjelje držao titulu WWE prvaka u teškoj kategoriji, ušao je u sukob s obožavateljem u predvorju hotela MGM Grand.

Prema snimci koja se brzo proširila internetom, a koju je objavio TMZ, kečer pravog imena Phillip Jack Brooks je izgubio živce kada se jedan fan pokušao fotografirati s njegovom suprugom AJ Lee, pritom ju neprimjereno diravši, usprkos više odbijanja.

Lee, koja je i sama kečerica u WWE-u, počela je plakati, što je nagnalo njezinu kolegicu Bayley da ju zagrli i smiri, a fan je odlučio to snimiti mobitelom. Na to je reagirao vidno iznervirani Punk, koji mu je, u jednom trenutku, izbio mobitel iz ruku.

Svjedoci navode da se fan odmah počeo ispričavati, ponavljajući oprosti, dok su zaštitari brzo reagirali kako bi spriječili daljnju eskalaciju situacije. Punk i njegova supruga ubrzo su napustili predvorje, a sve se smirilo bez daljnjih posljedica.

Ovo nije prvi put da se CM Punk našao u konfliktu s fanovima. Već ranije ove godine zabilježeni su verbalni sukobi s publikom nakon WWE događaja, što pokazuje da napet odnos s dijelom publike traje već neko vrijeme. Ovo je došlo u posebno osjetljivom trenutku za njega, svega nekoliko sati nakon što ga je tijekom druge večeri Wrestlemanije pobijedio Roman Reigns.

I dok s jedne mnogi tvrde kako je Punk preburno reagirao, drugi su stali na njegovu stranu.

