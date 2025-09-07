U rijetkom izlasku: Iva Majoli i suprug među sportskom elitom na spektaku u Areni!

Iva Majoli i njezin suprug Roberto Calegari nisu propustili Fight Nation Championship - FNC 24, koji je održan u zagrebačkoj Areni.

Zagrebačka Arena u subotu navečer je bila domaćin Fight Nation Championship - FNC 24, o čemu više pročitajte na Gol.hr-u (OVDJE).

Brojna poznata lica nisu propustila gledati neke od najzanimljivijih borbi, a među njima bili su i Stipe Miočić i Mirko Cro Cop Filipović, koji su sjedili u prvim redovima, a fanovi nisu propustili priliku fotografirati se s najpoznatijim borcima današnjice.

Galerija 29 29 29 29 29

Iva Majoli sa suprugom Robertom Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Iva Majoli - 1 Foto: In Magazin

Iva Majoli, Mike Tyson i Roberto Calegari Foto: Instagram

Iva Majoli - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Naša olimpijska prvakinja pokazala svoje drugo lice, nitko nije očekivao ovakav prizor!

Borbe u Areni pratila je i naša proslavljena tenisačica Iva Majoli sa suprugom Robertom Calegarijem, s kojim posljednjih godina živi u Italiji. Ovo je njihovo drugo zajedničko pojavljivanje posljednjih tjedana, nakon što su krajem kolovoza bili u Malom Lošinju povodom događaja u organizaciji brenda "Duchessa".

Iva Majoli sa suprugom Robertom - 1 Foto: Instagram

Iva Majoli - 6 Foto: In Magazin

Za vezu para, koji se inače rijetko pojavljuje u javnosti, saznalo se prije četiri godine, a nakon vjenčanja 2022. bivša tenisačica se preselila u Milano. Ovo je drugi brak za Majoli, koja iz prvog braka sa Stipom Marićem ima kćer Miju.

Nedavno je boravila u Wimbledonu, a u čijem društvu se zabavljala, pročitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Prepoznajete li holivudskog ljepotana? Zbog ove uloge izgleda kao druga osoba

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Kao Apolon! Na tijelu miljenika žena ocrtava se apsolutno svaki mišić

Pogledaji ovo Celebrity Znate li čiji je ovo sin? Mama mu je nekoć bila najmoćnija političarka u Hrvatskoj

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tragedija je slomila Giorgia Armanija: Najveći životni udarac nije imao veze s modnim carstvom