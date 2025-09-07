U rijetkom izlasku: Iva Majoli i suprug među sportskom elitom na spektaku u Areni!

Iva Majoli i njezin suprug Roberto Calegari nisu propustili Fight Nation Championship - FNC 24, koji je održan u zagrebačkoj Areni.
Zagrebačka Arena u subotu navečer je bila domaćin Fight Nation Championship - FNC 24, o čemu više pročitajte na Gol.hr-u (OVDJE).3 vijesti o kojima se priča nezgoda usred kafića Nestašni gumbić nije izdržao! Samo jedan potez bio je dovoljan da pokaže previše jako su bliski Znate li čiji je ovo sin? Mama mu je nekoć bila najmoćnija političarka u Hrvatskoj ma isti su Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika
Brojna poznata lica nisu propustila gledati neke od najzanimljivijih borbi, a među njima bili su i Stipe Miočić i Mirko Cro Cop Filipović, koji su sjedili u prvim redovima, a fanovi nisu propustili priliku fotografirati se s najpoznatijim borcima današnjice.
Galerija 29 29 29 29 29
Iva Majoli sa suprugom Robertom Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Iva Majoli - 1 Foto: In Magazin
Iva Majoli, Mike Tyson i Roberto Calegari Foto: Instagram
Iva Majoli - 2 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Naša olimpijska prvakinja pokazala svoje drugo lice, nitko nije očekivao ovakav prizor!
Borbe u Areni pratila je i naša proslavljena tenisačica Iva Majoli sa suprugom Robertom Calegarijem, s kojim posljednjih godina živi u Italiji. Ovo je njihovo drugo zajedničko pojavljivanje posljednjih tjedana, nakon što su krajem kolovoza bili u Malom Lošinju povodom događaja u organizaciji brenda "Duchessa".
Iva Majoli sa suprugom Robertom - 1 Foto: Instagram
Iva Majoli - 6 Foto: In Magazin
Za vezu para, koji se inače rijetko pojavljuje u javnosti, saznalo se prije četiri godine, a nakon vjenčanja 2022. bivša tenisačica se preselila u Milano. Ovo je drugi brak za Majoli, koja iz prvog braka sa Stipom Marićem ima kćer Miju.
Nedavno je boravila u Wimbledonu, a u čijem društvu se zabavljala, pročitajte OVDJE.
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Prepoznajete li holivudskog ljepotana? Zbog ove uloge izgleda kao druga osoba
1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Kao Apolon! Na tijelu miljenika žena ocrtava se apsolutno svaki mišić
Pogledaji ovo Celebrity Znate li čiji je ovo sin? Mama mu je nekoć bila najmoćnija političarka u Hrvatskoj
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tragedija je slomila Giorgia Armanija: Najveći životni udarac nije imao veze s modnim carstvom