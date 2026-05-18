Regija ne prestaje komentirati situaciju lelekica i srpskog žirija: ''Narod Srbije je uz susjede''

Nakon finala Eurosonga 2026. društvenim mrežama prolomile su se brojne reakcije na glasanje nacionalnih žirija, a posebno se komentira činjenica da hrvatska grupa Lelek od srpskog žirija nije dobila niti jedan bod.

U subotu je u Beču održano finale Eurosonga 2026., na kojem je pobjedu odnijela bugarska predstavnica Dara s pjesmom Bangaranga, dok su hrvatske predstavnice iz grupe Lelek natjecanje završile na 15. mjestu.

Ipak, nakon finala više od samog plasmana komentira se glasanje nacionalnih žirija, posebno činjenica da grupa Lelek od srpskog žirija nije dobila niti jedan bod.

Reakcije su dodatno pojačane jer je hrvatski žiri srpskoj grupi Lavina dodijelio maksimalnih 12 bodova, pa su društvene mreže ubrzo preplavili komentari i usporedbe odluka dviju zemalja.

''Je li moguće da Srbi nama nisu dali ništa, a mi njima 12 bodova? Pa vidi se tko je bolji susjed'' napisao je jedan korisnik na X, dok je drugi u šaljivom tonu dodao: ''Recite svojima iz žirija da nas iduće godine barem s tri boda poguraju.''

Dio publike iz Srbije na Redditu također je kritizirao odluku svog žirija.

''Mislim da je svakog normalnog čovjeka sram zbog naše dodjele bodova'', ''Doslovno sramota'', ''Dok se mi međusobno podržavamo, drugi pobjeđuju'', ''Narod Srbije je uz vas, naše susjede'', ''Mnogi Srbi navijali su za Lelek. Nisu svi bili u stručnom žiriju'', ''Koji cringe i neugodan trenutak'', ''Ispadoše neki ljudi u pravu što su bojkotirali ovu cijelu priču'', samo su neki od komentara koji su se proširili mrežama nakon finala.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.

