Reakcija publike na njegov nastup sve je rekla: ''Jedna od tvojih boljih izvedbi''

Uz upečatljivu šminku, glasne gitare i eksplozivnu scensku energiju, David Balint potpuno je oživio duh jednog od najpoznatijih rock bendova svih vremena u showu Tvoje lice zvuči poznato. Publika je od prve sekunde reagirala glasnim ovacijama, a žiri se složio da je riječ o jednom od najzabavnijih i najenergičnijih nastupa večeri.

Enis Bešlagić odmah je primijetio kako Davidu ovakve transformacije posebno dobro pristaju.

''Davide, očigledno ti ipak bolje stoje ove muške transformacije, tako da jedna od boljih tvojih izvedbi. Generalno, šminka je odradila vrhunski posao, ti si to odradio fantastično i evo ovaj tvoj prateći bend koji je bio na visini zadatka, tako da svaka čast'', bio je Enisov komentar.

Mario Roth istaknuo je kako je reakcija publike najbolje pokazala koliko je nastup bio uspješan.

David Balint kao Kiss Foto: Nova TV

''Davide, publika je uvijek ta koja kaže je li nešto dobro ili nije, a ja mislim da si čuo reakciju večeras. Ja ću se prikloniti publici večeras i reći da si dobio transformaciju jedne od najsnažnijih i najprepoznatljivijih energija. Ono što je KISS donosio u doba svoje najveće popularnosti, to si večeras donio ti na našu pozornicu“, rekao je Mario.

Martina Stjepanović Meter opisala je nastup kao pravi rock spektakl prepun energije.

''Ovo je bio jedan veliki rock disco glasni spektakl. Toliko se osjetila ta energija koju si prenio na publiku koja je vraćala tebi i nama svima skupa ovdje. Ogroman spektakl, ovo ti tako dobro stoji, bio si zabavan, energičan. Prava rock predstava'', komentirala je Martina.

Goran Navojec svoj je komentar dao u prepoznatljivom stilu.

''Sve je to bilo vrlo vatreno, plamena na stageu, ali bilo je plamena i u tvojoj duši'', zaključio je Navojec.

