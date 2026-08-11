Naša bivša misica uživa u ljetnoj idili: Pokazala kako provodi vruće dane

Laura Gnjatović uživa u ljetnim danima, a djelić atmosfere s odmora podijelila je i sa svojim pratiteljima. Pokazala je kako provodi kolovoz uz more, sunce i ukusnu hranu, ali i nekoliko atraktivnih ljetnih izdanja, koja nisu prošla nezapaženo.

Naša bivša misica Laura Gnjatović uživa u ljetnim danima, a nekoliko fotografija s odmora podijelila je i sa svojim pratiteljima. Pokazala je kako provodi kolovoz uz more, sunce i ukusnu hranu, a pažnju su privukla i njezina ljetna izdanja.

Laura je na Instagramu objavila niz fotografija kojima je dočarala kako izgleda njezin kolovoz.

Na prvoj fotografiji pozirala je uz more s velikim slamnatim šeširom i sunčanim naočalama. Za još jedno dnevno izdanje odabrala je bijelu pletenu kombinaciju, koju je nosila tijekom opuštenog ručka na otvorenom.

Laura Gnjatović - 5 Foto: Instagram

Laura Gnjatović - 6 Foto: Instagram

Da se na odmoru prepustila i gastronomskim užicima, pokazala je fotografijom stola prepunog mediteranskih zalogaja. Na meniju su se, između ostalog, našli rajčice, sir, bosiljak i zalogaji s lososom, kao i razna druga jela.

Laura Gnjatović - 2 Foto: Instagram

Laura Gnjatović - 3 Foto: Instagram

Naravno, ljetovanje nije moglo proći ni bez osvježenja u moru. Laura je podijelila i prizor kupanja u bistrom Jadranu, uz pogled na pučinu i obalu.

''Dosad puno ljubavi za kolovoz'', napisala je uz objavu, a u nastavku je nabrojila neke od stvari koje su obilježile njezine dane. Spomenula je ''miris Mediterana'', ''Moscow Mule'', ali i našalila se kako je ''sve nestalo'', misleći na hranu.

Laura Gnjatović - 7 Foto: Instagram

''Kraljica u svom prirodnom staništu'', jedan je od komentara koji se nalazi ispod objave.

Sudeći prema fotografijama koje je podijelila, Laura je kolovoz odlučila provesti baš kako priliči vrhuncu ljeta – uz sunce, more, dobru hranu i opuštene dane na Jadranu.

Laurinu objavu pogledajte OVDJE.

Laura Gnjatović - 4 Foto: Instagram

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