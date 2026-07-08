Tko je žena Lionela Messija? Zbog njega je napustila studij, a danas je zvijezda s više od 40 milijuna pratitelja

Dok je Lionel Messi s Argentinom izborio spektakularan plasman u četvrtfinale nakon nevjerojatnog preokreta protiv Egipta, njegov najveći oslonac i supruga Antonela Roccuzzo emotivnom se objavom oglasila na društvenim mrežama te još jednom privukla pažnju javnosti.

Supruga Lionela Messija, Antonela Roccuzzo, nije skrivala emocije nakon dramatične pobjede Argentine nad Egiptom na Svjetskom prvenstvu.

Činilo se da će Messi i aktualni svjetski prvaci ispasti sa Svjetskog prvenstva već u osmini finala jer su protiv Egipta 12 minuta prije kraja susreta gubili 2:0. Ipak, Argentina je u nevjerojatnom završetku postigla tri pogotka u samo 13 minuta i velikim preokretom izborila plasman u četvrtfinale.

Antonela Roccuzzo - 3 Foto: Instagram

Messijeva supruga Antonela i njihova tri sina Thiago, Mateo i Ciro utakmicu su pratili s tribina stadiona u Atlanti. Nakon susreta Antonela je suprugu, za kojeg se udala 2017. godine, posvetila emotivnu objavu na Instagramu.

Antonela Roccuzzo - 2 Foto: Instagram

Uz fotografije na kojima pozira s djecom odjevenom u argentinske dresove s Messijevim brojem 10 napisala je: "Idemo, Argentina, više nemam riječi".

Podijelila je i nekoliko fotografija iz VIP lože, na kojima se vidi njegovo prezime na dresu.

Iako je danas jedna od najpoznatijih žena u svijetu nogometa, Antonela Roccuzzo godinama je uspješno izbjegavala medijsku pozornost. Rođena je 26. veljače 1988. godine u argentinskom gradu Rosariju, gdje je odrasla u obitelji Joséa Roccuzza i Patricije Blanco. Njezin otac bio je vlasnik trgovine, a majka se bavila odgojem djece.

Antonela Roccuzzo - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Prokletstvo ženskog benda? U samo 12 godina umrle su dvije mlade pjevačice

Lionela Messija upoznala je još kao djevojčica zahvaljujući svom rođaku Lucasu Scagliji, koji je bio jedan od Messijevih najboljih prijatelja. Budući nogometni velikan često je dolazio u njihov dom, a već tada navodno je govorio kako će se jednog dana oženiti Antonelom.

Njihovi su se putevi nakratko razdvojili kada je Messi kao 13-godišnjak otišao u Barcelonu kako bi nastavio nogometni razvoj. Antonela je ostala u Argentini, gdje je nakon završetka škole upisala studij stomatologije, a kasnije i društvenih komunikacija. Ipak, nijedan nije završila jer se odlučila preseliti u Španjolsku kako bi bila uz Messija, s kojim je obnovila vezu sredinom 2000-ih.

Galerija 7 7 7 7 7

Njihova romansa godinama je ostala daleko od očiju javnosti, a Messi je tek 2009. godine prvi put javno potvrdio da je u vezi. Ubrzo su postali jedna od najpoznatijih sportskih ljubavnih priča, a obitelj su počeli graditi prije nego što su izrekli sudbonosno "da".

Leo Messi i Antonela Roccuzzo - 2 Foto: Instagram

Leo Messi i Antonela Roccuzzo - 1 Foto: Instagram

Prvog sina Thiaga dobili su 2012. godine, Matea 2015., a najmlađeg Cira 2018. godine. Vjenčali su se 30. lipnja 2017. u luksuznom hotelu u Rosariju, na ceremoniji koju su brojni svjetski mediji prozvali "vjenčanjem stoljeća". Među uzvanicima su bili brojni nogometni velikani i Messijevi suigrači.

Leo Messi i Antonela Roccuzzo - 3 Foto: Instagram

Iako je poznata kao supruga jednog od najboljih nogometaša svih vremena, Antonela je tijekom godina izgradila i vlastitu karijeru. Jedna je od najutjecajnijih argentinskih influencerica, surađuje s brojnim svjetskim modnim i sportskim brendovima poput Adidasa i Alo Yoge te redovito sudjeluje u humanitarnim akcijama. Na društvenim mrežama prati je više od 40 milijuna ljudi, a njezine objave uglavnom su posvećene obitelji, putovanjima, modi i sportu.

Messi i Antonela - 2 Foto: Antonela Roccuzzo/Instagram

Lionel Messi i Antonela Roccuzzo - 3 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Razgovarali smo s prekrasnom Hrvaticom koju na Instagramu prati više od 150 tisuća ljudi: ''Ljudi vide otprilike 60 % svega...''

Unatoč golemoj popularnosti, Antonela i dalje nastoji privatni život zadržati podalje od javnosti. Rijetko daje intervjue, a pažnju najčešće privlači upravo podrškom koju godinama pruža suprugu s tribina najvećih svjetskih stadiona.

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Raskošna ljepotica očarala je mokrim oblinama u badiću, a ima i jako zanimljivu životnu priču

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Domenica u bikiniju pokazala kamo ju je odvela jedna grupa na WhatsAppu!