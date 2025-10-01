Sandra Bagarić u izlazak povela zgodnog sina, evo kako mladić izgleda!

Sandra Bagarić bila je na predstavi sa suprugom Darkom Domitrovićem i sinom Lovrom kojeg rijetko viđamo.

Sandra Bagarić majka je dvojice sinova, Marka i Lovre, koje je dobila u braku sa svojim suprugom Darkom Domitrovićem.

Iako ih gotovo nikad ne pokazuje, sad je s jednim od sinova i suprugom bila u izlasku i privukla svu pozornost.

Sandra Bagarić sa sinom - 2 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Naime, uživali su u operi ''Krunidba kralja Tomislava'' u HNK Split, a svu pozornost privukao je sin Lovro.

Sandra Bagarić sa sinom - 3 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Zgodni Lovro nosio je sako i bijelu majicu, a fotografi su ga uhvatili iza mame pri ulasku u kazalište, a potom i u loži.

Sandra Bagarić sa sinom i suprugom Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Lovro je mlađi sin, a stariji Marko ove je godine diplomirao.

Tom prilikom Sandra je podijelila njihovu fotografiju na društvenim mrežama.

Sandra i Darko imaju jednu od najzanimljivijih ljubavnih priča na domaćoj estradi. Više o tome pročitajte OVDJE.

Sandra Bagarić - 3 Foto: Josip Moler/Cropix

