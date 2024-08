Naš domaći par ima najzanimljivu ljubavnu priču: On joj je bio profesor, a njoj nije trebalo dugo da ga zaprosi!

Sandra Bagarić raznježila je pratitelje najnovijom fotografijom na kojoj je pozirala sa suprugom. Njih dvoje trenutačno uživaju u Dubrovniku.

Naša operna diva Sandra Bagarić rijetko objavljuje supruga Darka Domitrovića, ali ovoga puta iznenadila je pratitelje preslatkim zajedničkim selfijima.

Pozirali su u bijelim kombinacijama koje su upotpunili sunčanim naočalama, a njih dvoje se trenutačno odmaraju u Dubrovniku.

Kako vam Sandra i Darko izgledaju kao par? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Sandra i Darko inače imaju i jednu od najzanimljivijih ljubavnih priča na domaćoj estradi.

Naime, Darko je bio Sandrin profesor i predavao joj je na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji, a ona se u njega zaljubila na prvi pogled.

"Ja sam došla u Zagreb 1992. godine, ugledala čovjeka na Muzičkoj akademiji u sobi broj 13, volim broj 13 i rekla: ''Ovom ću čovjeku roditi djecu!'' I ta djeca sad već imaju 22 godine i 18, a ostalo je povijest!" ispričala je u svom stilu Sandra Bagarić za IN magazin.

Nije joj trebalo dugo ni da ga zaprosi, a Darko je prepričao kako je to izgledalo.

"Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao, ja najmanje! Nakon godinu i nešto zabavljanja! Nije mi dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana!" prisjetio se Domitrović.

Vjenčali su se 1997. godine nakon pet i pol godina veze, a danas su sretni roditelji dvojice sinova, Lovre i Marka.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Kim Kardashian ispunila je starijem sinu veliku želju na utakmici Real Madrida, sve je ponosno snimala s tribina!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Kći Mije Begović uživa u majčinstvu, a na njenu fotografiju s bebom reagirala je i slavna baka: ''Sirena i biser!''

Pogledaji ovo Celebrity Jole je opet pokazao koliko je romantičan prema supruzi Ani, a za to je imao i poseban povod: ''Živote moj...''

Pogledaji ovo Celebrity Ana Rucner podijelila je fotografiju sina kojeg ima s Vladom Kalemberom, mladić je ovih dana napunio 18 godina!

Pogledaji ovo Celebrity Naš zgodni ministar privlači poglede gdje god se pojavi, a zbog njegove ljubavi u Hrvatsku je preselila i supruga Amerikanka!

Pogledaji ovo Nekad i sad Estetske korekcije negira, a sad se sama odala objavivši fotku iz mladosti, stravično je koliko se dosad promijenila!

Pogledaji ovo Celebrity Indira Levak pohvalila se još jednim talentom, objavila je snimku, a kako joj ide prosudite sami!