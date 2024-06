Sandra Bagarić rijetko objavljuje svog supruga, ali sada je imala posebnu priliku: ''Na današnji dan...''

Sandra Bagarić i njen suprug Darko Domitrović proslavili su 27. godišnjicu braka, sve su obilježili posebnim videozapisom.

Naša operna diva Sandra Bagarić i njen suprug Darko Domitrović ovih dana proslavili su 27. godišnjicu braka.

Tim povodom Sandra je objavila predivan videozapis na kojem ona pjeva, a njen suprug svira klavir. Pjevala je pjesmu ''Ja ljubim'', a za njihovu godišnjicu prilagodila je i opis.

''Ja ljubim, ova pjesma je priča moga života, moja životna filozofija… I ovom pjesmom mi slavimo na današnji dan, godišnjicu našeg braka. Neka nam život i dalje bude pjesma… I da, sretan svima dan glazbe! Ljubite i budite ljubljeni'', napisala je.

Sandra i Darko imaju i jednu od najzanimljivijih ljubavnih priča na domaćoj estradi.

Naime, Darko je bio Sandrin profesor i predavao joj je na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji, a ona se u njega zaljubila na prvi pogled.

"Ja sam došla u Zagreb 1992. godine, ugledala čovjeka na Muzičkoj akademiji u sobi broj 13, volim broj 13 i rekla: ''Ovom ću čovjeku roditi djecu!'' I ta djeca sad već imaju 22 godine i 18, a ostalo je povijest!" ispričala je u svom stilu Sandra Bagarić za IN magazin.

Nije joj trebalo dugo ni da ga zaprosi, a Darko je prepričao kako je to izgledalo.

"Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao, ja najmanje! Nakon godinu i nešto zabavljanja! Nije mi dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana!" prisjetio se Domitrović.

Vjenčali su se 1997. godine nakon pet i pol godina veze, a danas su sretni roditelji dvojice sinova, Lovre i Marka.

Pogledaji ovo Celebrity Sandra Bagarić objavila je nekoliko obiteljskih fotki, a mnogima je za oko odmah zapeo njen mlađi sin!

Pogledaji ovo Celebrity Sandra Bagarić pokazala tretman ljepote kojem duguje svoj mladolik izgled, a može si ga priuštiti svaka žena!

Pogledaji ovo Celebrity Sandra Bagarić pokazala je kako izgleda njena majka, a za to je imala važan povod: ''Majčice moja...''

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Bujnoj Slavonki s nikad oskudnijeg bikinija pažnju je skrenuo novi imidž: ''Izgledaš kao grčka božica''

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Nasljednica seks-bombe 90-ih može se pohvaliti bujnim oblinama, a u njih nije prestao gledati ni njen dečko kojeg skriva od fotoaparata!