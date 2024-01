Ljubavna priča ovog domaćeg para započela je filmski: Upoznali su se dok joj je on bio profesor, a ona mu je odmah poželjela roditi djecu!

Supružnici Sandra Bagarić i Darko Domitrović snimljeni su u šetnji zagrebačkom špicom.

Sunčano vrijeme u Zagrebu izmamilo je poznata lica na popularnu špicu.

Fotografi su ulovili i poznati domaći par s jednom od najzanimljivijih ljubavnih priča na našoj estradi.

Riječ je o opernoj divi Sandri Bagarić i glazbeniku Darku Domitroviću, koji su u braku od 1997. godine, a sada su namiješeni i zagrljeni pokazali da su još zaljubljeni kao prvog dana.

Njihove fotografije sa špice pogledajte u galeriji.

Pogledaji ovo Celebrity Sandra Bagarić pohvalila se lijepom mlađom sestrom, koju nemamo priliku često vidjeti, evo koliko si sliče!

Darko je bio Sandrin profesor na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji, a ona se u njega zaljubila na prvi pogled.

"Ja sam došla u Zagreb 1992. godine, ugledala čovjeka na Muzičkoj akademiji u sobi broj 13, volim broj 13 i rekla: 'Ovom ću čovjeku roditi djecu!' I ta djeca sad već imaju 22 godine i 18, a ostalo je povijest!" ispričala je u svom stilu Sandra Bagarić za IN magazin.

Nije joj trebalo dugo ni da ga zaprosi, a Darko je prepričao kako je to izgledalo.

"Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao, ja najmanje! Nakon godinu i nešto zabavljanja! Nije mi dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana!" prisjetio se Domitrović.

Pogledaji ovo Celebrity Sandra Bagarić objavila je nekoliko obiteljskih fotki, a mnogima je za oko odmah zapeo njen mlađi sin!

Sandra i Darko zajedno imaju dvojicu sinova Lovru i Marka.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Tko je supruga Josipa Brekala? Zbog nje je odabrao Hajduk, a imaju i veliki razlog za slavlje!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte trenutak kad se Severina rasplakala na pozornici, evo i koja ju je pjesma pogodila