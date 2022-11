Suprug Sandre Bagarić ispričao kako je izgledao trenutak kad ga je zaprosila: ''Žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama!''

Operna diva Sandra Bagarić i njezin suprug skladatelj Darko Domitrović slove kao jedan od najskladnijih domaćih bračnih parova. U 30 godina ljubavi prošli su uspone i padove, no danas su zaljubljeniji nego ikad. Kako je izgledalo kad je Sandra kleknula i zaprosila svojeg sadašnjeg supruga i kako je biti u braku s tako strastvenom Bosankom koja pršti od energije? U jednom od rijetkih zajedničkih intervjua, ovaj glazbeni par otkrio je našem Davoru Gariću za In magazin.

''Ja sam došla u Zagreb 1992. godine, ugledala čovjeka na Muzičkoj akademiji u sobi broj 13, volim broj 13 i rekla ''Ovom čovjeku ću da rodim decu!'' i ta djeca sad već imaju 22 godine i 18, i ostalo je povijest!'', ispričala je u svom stilu Sandra Bagarić za In magazin.

Ljubavna priča operne dive Sandre Bagarić i skladatelja Darka Domitrovića nalikuje na pravu filmsku. U svojeg se tadašnjeg profesora Sandra zaljubila na prvi pogled. Nije joj trebalo dugo ni da ga zaprosi.



''Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao! Ja najmanje! Nakon godinu i nešto zabavljanja!

Ali mi nije dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana!'', govčori Darko Domitrović.



Vjenčali su se 1997. godine, no ova strastvena Zeničanka jedan drugi dan obilježava kao njihov početak.



''Od 1992. godine smo zajedno, ja računam od kad me on poljubio! Hahahaha... Brak, papiri, meni to ništa ne znači. Da, od 1992. godine pa vi računajte! Vječnost, previše!'', kaže Sandra Bagarić.



Iako ovaj par izgleda kao enciklopedijski primjer bračne idile, prevarili biste se. I oni se posvađaju!



''Skoro pa svaki dan. Nije, sad smo se uskladili, nekako su nam se hormoni iznivelirali, ali bilo je perioda, Bože moj, kažu 7., 13., 17., 21., imaju te neke godine, pa desi se svašta, ljudi se potroše, dođu djeca, dođu krize, ali to je normalno, danas se tome smijemo. Mislim da se brak sastoji u jednom velikom rivalstvu! Tko će koga zeznut, ali mi to onda napravimo kao jednu operetnu predstavu i to bude onako simpatično i smiješno, ali ga moram preduhitrit...doduše on je tako spor da to nije problem'', priča Sandra.



Pjevačica, glumica, voditeljica... Ova svestrana dama briljira na svakom polju, no na jednom još čeka priznanje.



''Pa ja bih voljela da mi jednog dana djeca kažu da sam najjbolja majka na svijetu! To bi mi nekako bio najbolji kompliment. Za sad to nisam doživjela, za sad imaju jako puno kritike na moje bivstvoanje, na moje savjete, na sve što činim. A ne znam! Jesam li najbolja žena? Reci da sam u krevetu najbolja! Reci! Najbolja! Kako si to neuvjerljivo rekao! Ići ćeš dolje vježbat!'', rekla je odlično raspoložena Sandra Bagarić.

Sandra i Darko gotovo 24 sata na dan provode zajedno. Trenutci romantike zato su neophodni.



''U onim nekim segmentima balkanskog muškarca je dovoljno romantičan. S obzirom da se ja bavim takvim poslom pa mi donese cvijeće i subotom i nedjeljom, mimo predastava, zna me iznanadit kavicom u krevet kad ja onako lješkam...te neke male jeftine, normalne stvari ljudske, meni puno znače'', kaže Sandra.

Ovog glazbenika ljudi najčešće pitaju: ''Kako je biti u braku s baš toliko energičnom suprugom!?''



''Ja ne znam drukčije, to mi je jedina! Hahahah...tako da ne znam kako je imati neku drugu, ali ja se ne žalim, ja mislim da je najgore kad je dosadno! Kod nas nema dosade! Ne može bit dosadno! Ne!'', slažu se oboje.

Iako im je dnevni raspored pun, jedva čekaju u njega upisati i ulogu djeda i bake.



''Sudeći kako to mladi danas odgađaju... Ja jedva čekam, ja bih voljela jednu curicu! Ja bih bila sretna! Marko ima djevojku...'', kaže Sandra.

Ipak ostaju na sceni do daljnjeg jer ovakvog optimizma i energije nikad dovoljno.



''Mislim da se neke vještine optimizma mogu naučiti! Mene svi pitaju ''Imaš li ti dana kad propadneš? '' Imaš, ali nekako mi je uvijek puna čaša, volim se nasmijati, volim se rugati životu. Dan bez osmijeha mi je zaista propao dan!'', govori Sandra Bagarić.

