Sandra Bagarić objavila je nekoliko obiteljskih fotki, a mnogima je za oko odmah zapeo njen mlađi sin!

Sandra Bagarić supruga Darka Domitrovića i sina Lovru odvela je na izlet u Italiju, a već se pohvalila i s nekoliko fotografija.

Naša operna pjevačica Sandra Bagarić sa suprugom Darkom Domitrovićem i sinom Lovrom otputovala je na izlet u Italiju, a obitelj je s pratiteljima podijelila i nekoliko fotografija na društvenim mrežama.

Sandra se javila na Facebooku i na Instagramu, a zajedno su pozirali ispred milanske katedrale i ostalih znamenitosti Milana.

''Milano'', napisala je Sandra kratko u opis galerije na Facebooku i dodala srce.

''Lijepo, uživajte'', ''Jedan od najljepših gradova u Europi, uživajte'', ''Predivna obitelj'', bili su neki od komentara.

Mnogima je za oko odmah zapeo 19-godišnji Lovro koji je jedan od dvojice sinova koje Sandra i Darko imaju. Drugom sinu ime je Marko, a ima 24 godine.

''Ma vidi ga, prava momčina'', ''Mamino!'', ''Ajme, totalno se promijenio'', komentirali su neki Lovru.

A svima je već dobro poznato da je Darkova i Sandrina ljubavna priča krenula na vrlo zanimljiv način.

Naime, Darko je bio Sandrin profesor i predavao joj je na zagrebačkoj Glazbenoj akademiji, a ona se u njega zaljubila na prvi pogled. Ono što svi uvijek ističu je i činjenica da je Sandra njega zaprosila.

"Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao, ja najmanje! Nakon godinu i nešto zabavljanja! Nije mi dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana!" prisjetio se Domitrović jednom prilikom.

Vjenčali su se 1997. godine nakon pet i pol godina veze.

