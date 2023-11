Sandri Bagarić jedan pratitelj postavio je pitanje na koje mnogi pomisle kad ju vide!

Sandra Bagarić javila se na društvenim mrežama nakon nastupa na Festivalu poezije, u dugoj haljini pokazala je figuru, a pozirala je i sa zgodnim suprugom.

Naša operna pjevačica Sandra Bagarić koja će za nekoliko mjeseci napuniti 50 godina jedna je od najsimpatičnijih žena u Hrvatskoj, a energija kojom zrači te ženstvene obline uvijek privuku sve poglede.

Na svojim društvenim mrežama sad se javila nakon nastupa na Festivalu poezije za koji je odjenula dugu haljinu sa šljokicama, a prije nastupa nabacila je nekoliko selfieja.

Njezini pratitelji obasuli su je komplimentima kao i svaki put, a osim pohvala da je predivna i privlačna žena, jedan ju je gospodin upitao ono što mnogi misle: ''Je l' ti ikako stariš?''.

Na jednoj od fotografija Sandri se pridružio i zgodni suprug Darko Domitrović s kojim je njena ljubavna priča krenula na vrlo zanimljiv način.

Naime, Darko je bio Sandrin profesor i predavao joj je na zagrebačkoj Glazbenoj akademiji, a ona se u njega zaljubila na prvi pogled. Ono što svi uvijek ističu je i činjenica da je Sandra njega zaprosila.

"Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao, ja najmanje! Nakon godinu i nešto zabavljanja! Nije mi dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana!" prisjetio se Domitrović jednom prilikom.

Vjenčali su se 1997. godine nakon pet i pol godina veze i imaju sinove Lovru i Marka.

