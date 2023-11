Britney Spears pozirala je kao od majke rođena i tu fotografiju objavila, no ovaj put komentare je zabranila!

Britney Spears nakon nekog vremena opet je počela objavljivati svoje gole fotografije, sad je naga pozirala na plaži, a rukama je skrivala svoje grudi.

Pjevačica Britney Spears već neko vrijeme šokira javnost svojim objavama na društvenim mrežama. Iako je u posljednje vrijeme objavljivala samo svoje plesne videozapise, sad je opet pozirala potpuno gola.

Britney se fotografirala na pješčanoj plaži, a na sebi nije imala apsolutno ništa. Okrenuta iz profila, gledala je u kameru, a svoje grudi sakrivala je rukama.

''To sam samo ja!'' napisala je u opisu te zabranila komentare, a nešto manje od 500 tisuća ljudi lajkalo joj je fotografiju.

Podsjetimo, Britney je nedavno objavila svoje memoare "The Woman In Me", koji su prodani u više od milijun primjeraka otkad su objavljeni 24. listopada.

Britney je u knjizi odlučila progovoriti o brojnim detaljima iz privatnog života koje je dosad čuvala za sebe, između ostalog o incidentu u kojem je obrijala glavu pred novinarima.

"Toliko su me promatrali dok sam odrastala. Promatrali su me od glave do pete, ljudi su mi govorili što misle o mom tijelu, još od tinejdžerske dobi. Brijanje glave bio je moj način otpora", objasnila je Britney u knjizi.

Progovorila je i o 13-godišnjem konzervatorstvu i detaljno opisala kako je otac kontrolirao njezino tijelo i njezin novac i nanosio joj bol. Obitelj je nad njom imala neumoljivu kontrolu, zbog čega se, gledajući unatrag, osjeća mučno.

"Osjećaj da nikad nisi dovoljno dobro dijete stanje je koje slama dušu", zaključila je Britney u memoarima u kojima je otkrila i detalje pobačaja kada je bila u vezi s Justinom Timberlakeom, a koji nikoga nisu ostavili ravnodušnima.

