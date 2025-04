Snimka Meghan Markle s polo turnira postavlja pitanja: Je li ovo okidač optužbi?

Nakon što je predsjednica upravnog odbora organizacije Sentebale iznijela teške optužbe na račun princa Harryja, internetom se ponovno širi snimka Meghan Markle s polo turnira 2022. i 2024. godine.

Ne prestaje drama oko humanitarne organizacije Sentebale, iz čijeg upravnog odbora je nedavno izašao njezin osnivač princ Harry. Ovoga puta, britanski mediji su izvukli snimku s prošlogodišnje polo utakmice u Floridi, na kojoj se mogla vidjeti iznimno neugodna situacija, koja je mogla biti okidač.

Meghan Markle i princ Harry - 3 Foto: Profimedia

U pitanju je konfrontacija između Harryjeve supruge Meghan Markle i predsjednice organizacije Sophie Chandauka tijekom dodjele trofeja pobjednicima u travnju 2024. godine. Bivša glumica je tražila od odvjetnice da se pomakne na drugu stranu kako bi upravo ona mogla stajati pored Harryja, na što je isprva dobila odbijenicu, no na kraju je isforsirala po svome.

Meghan Markle i princ Harry - 1 Foto: Profimedia

Meghan Markle i princ Harry - 1 Foto: Profimedia

Meghan Markle standing there watching Dr. Sophie hug Nacho (?) like she’s calculating how long she has to fake-smile before she reclaims her emotional support polo player. The death glare? The reach? The audacity? Oscar-worthy.



“Awww, that’s so sweet that you’re talking to her.”… pic.twitter.com/eYc9wSTEHw — Revealing (@RVealingthenarc) March 27, 2025

I’d say both Prince Harry AND Meghan Markle. Same woman Meghan is pushing around at a polo match pic.twitter.com/ebybqwhV5e — Bee Hyped (@BeeHypedMemes) March 26, 2025

Neke ljubitelje kraljevske obitelji je podsjetilo na događaj dvije godine ranije, kada se također pokušavala približiti Harryju, pa je ostala zaglavljena ispod trofeja turnira, kao i to da ju je široki šešir spriječio da poljubi supruga, kao i to da je morala obrisati rukom njegovo lice jer joj je ostao otisak ruža.

Meghan Markle is a deranged narcissist and Prince Harry is her enabler. This is why Harry hasn’t been invented back to play polo in Santa Barbara.



pic.twitter.com/aaSVI122tS — Prince & Princess of Wales (@TribesBritannia) April 1, 2025

Stručnjakinja za govor tijela Judi James analizom snimke je utvrdila kako Markle na snimkama pokušava uspostaviti dominaciju, usporedivši ju s pokojnom premijerkom Margaret Thatcher, koja je svojedobno raspoređivala svoje ministre i supruga za fotografiranje.

Meghan Markle i princ Harry - 2 Foto: Profimedia

"Možda Meghan prije nije naišla na nedvosmisleni machizam svijeta poloa, a možemo vidjeti kako se bori da pomogne u koreografiji na način sličan nedavnom dvostuku na pozornici", izjavila je James, dodajući kako se Markle osjećala ugodno u svojoj ulozi.

Princ Harry i Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Poručila je kako je Markle cijelo vrijeme bila u nekoj vrsti kontrole Harryja, poput sugeriranja kada da podigne trofej, no ceremonija nije bila uvježbana. Prilikom podizanja istog, ostala je potisnuta u pozadinu i zgnječena ispod pehara, između Harryja i još jednog od njegovih suigrača.

Princ Harry i Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Svoj trenutak dobila je nakon nekoliko sekundi u sjeni kada se uspjela probiti naprijed. Oba videa samo su nadodala ulje na vatru komentarima o narcisoidnosti snahe kralja Charlesa.

Meghan Markle Foto: Afp

Meghan Markle Foto: Profimedia

Meghan Markle i bigl Guy - 4 Foto: Profimedia

Više o teškom slučaju protiv Harryja pročitajte OVDJE.

Što je Harryjeva obitelj zbilja mislila o njegovim zarukama, otkrijte OVDJE.

