Pogledajte najnovije fotografije Britney Spears koje su malo i razveselile njene obožavatelje, već ju dugo ovakvu nismo vidjeli

Britney Spears snimljena sa smiješkom na licu nakon dugo vremena i to prvi put nakon što su objavljeni njezini memoari "The Woman In Me".

Pop-pjevačica Britney Spears snimljena je po prvi put nakon objavljivanja svojih iznimno uspješnih memoara "The Woman In Me".

41-godišnja Britney viđena je sa svojim menadžerom Cadeom Hudsonom dok su zajedno išli na večeru u popularni holivudski restoran Chateau Marmont. Pritom je izgledala dobro raspoložena dok se smiješila, odjevena u narančastu haljinu s prorezom i kožnim čizmama i rukama nosila svog psića Snowa.

Britneyni memoari "The Woman In Me" prodani su u više od milijun primjeraka otkad su objavljeni 24. listopada, a Cade je navodno sklopio unosan dogovor za nju i prema pisanju stranih medija za njih je dobila predujam od 12,5 milijuna dolara, a dobit će i 25 posto neto dobiti od zarade.

Britney je u knjizi odlučila progovoriti o brojnim detaljima iz privatnog života koje je dosad čuvala za sebe, između ostalog o incidentu u kojem je obrijala glavu pred novinarima.

"Toliko su me promatrali dok sam odrastala. Promatrali su me od glave do pete, ljudi su mi govorili što misle o mom tijelu, još od tinejdžerske dobi. Brijanje glave je bio moj način otpora", pojasnila je Britney u knjizi.

Također otkrila da joj je zbog nadzora bilo zabranjeno tako izgledati i morala je ponovno nositi dugu kosu.

"Pod nadzorom mi je dano na znanje da su ti dani prošli. Morala sam pustiti kosu i vratiti se u formu. Morala sam rano ići spavati i uzimati sve lijekove koje su mi rekli", napisala je.

Britney je također progovorila o 13-godišnjem konzervatorstvu i detaljno opisala kako je otac kontrolirao njezino tijelo i njezin novac i nanosio joj bol. Obitelj je nad njom imala neumoljivu kontrolu zbog čega se, gledajući unatrag, osjeća mučno.

"Osjećaj da nikad nisi dovoljno dobro dijete je stanje koje slama dušu", zaključila je Britney u memoarima u kojima je otkrila i detalje pobačaja kada je bila u vezi s Justinom Timberlakeom, a koji nikoga nisu ostavili ravnodušnima.

