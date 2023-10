Britney Spears otkrila stvarni razlog zašto je mahnito obrijala glavu 2007. godine, učinila je to samo zbog jednog!

Britney Spears je u svojim nadolazećim memoarima otkrila razlog zašto je obrijala glavu 2007. godine u jednom frizerskom salonu u predgrađu Los Angelesa.

Bivša pop princeza Britney Spears konačno je otkrila pravi razlog zašto je obrijala glavu davne 2007. godine pred skupinom paparazza i novinara koji su je snimali u jednom frizerskom salonu u kojem je tada izbio pravi incident.

Dogodilo se to u jednom salonu u Tarzani, odnosno predgrađu Los Angelesa, samo dan nakon što je napustila rehabilitacijsku ustanovu u Antigui. Zbog toga je godinu dana kasnije stavljena pod sudski nadzor koji je njezinom ocu Jamieju Spearsu i odvjetniku omogućio potpunu kontrolu nad njezinim financijskim i osobnim poslovima.

41-godišnja Britney o tome je odlučila progovoriti u svojim dugo iščekivanim memoarima "Žena u meni", a čiji su dijelovi uoči puštanja u prodaju objavljeni u časopisu People.

"Toliko su me promatrali dok sam odrastala. Promatrali su me od glave do pete, ljudi su mi govorili što misle o mom tijelu, još od tinejdžerske dobi. Brijanje glave je bio moj način otpora", pojasnila je Britney u knjizi.

Također otkrila da joj je zbog nadzora bilo zabranjeno tako izgledati i morala je ponovno nositi dugu kosu.

"Pod nadzorom mi je dano na znanje da su ti dani prošli. Morala sam pustiti kosu i vratiti se u formu. Morala sam rano ići spavati i uzimati sve lijekove koje su mi rekli", napisala je.

Britney je također progovorila o 13-godišnjem konzervatorstvu i detaljno opisala kako je otac kontrolirao njezino tijelo i njezin novac i nanosio joj bol. Obitelj je nad njom imala neumoljivu kontrolu zbog čega se, gledajući unatrag, osjeća mučno.

"sjećaj da nikad nisi dovoljno dobro dijete je stanje koje slama dušu", zaključila je Britney u memoarima koji bi svjetlo dana trebali ugledati krajem mjeseca, a to su tek mali detalji onoga što je odlučila otkriti.

