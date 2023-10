Playboyjeva manekenka preminula u 39. godini, bila je poznata kao jedina ljepotica koja je nogirala dobro poznatog nogometaša

Tabby Brown preminula je u dobi od 38 godina, a tužnu je vijest potvrdio njezin bivši menadžer.

Playboyjeva manekenka i plesačica Tabby Brown, poznata i po vezama s Raheemom Sterlingom i Marijem Balotellijem, preminula je u dobi od 38 godina, a tužnu su vijest prenijeli britanski mediji.

To je potvrdio i njezin bivši menadžer za The Sun, a njezini obožavatelji i zvijezde odaju joj počast putem društvenih mreža.

"Kakva si svjetlost bila, tvoja vanjština odgovarala je onome kakva si bila iznutra, tako lijepa", napisao je glazbenik NayNay na društvenim mrežama.

"Tako mlada, počivaj u miru", "Nemam riječi, počivaj u miru ljepotice", "U šoku sam i suzama", "Tako tužne vijesti", "Ovo nije moguće", "Nedostajat ćeš nam, predivna prijateljice", "Kakva tuga", neki su od komentara njezinih pratitelja na profilu na Instagramu.

Tabby je krasila naslovnice časopisa Elle i Cosmpolitan, kao i reklame za brojne poznate brendove, te je sudjelovala u reality showu "The Bachelor".

Jedna od njezinih najpoznatijih ljubavnih veza bila je ona s Marijem Balotellijem koji ju je nakon susreta u jednom noćnom klubu dodao kao prijateljicu na Facebooku i nagovorio da izađe s njim.

"Stvarno sam se zaljubila u Maria, iako sam znala da to nije baš pametno. Rekao mi je da želi da se skrasimo i imamo obitelj. Tada sam saznala da već ima dijete sa svojom bivšom, stalno su kružile priče o tome kako tulumari s drugim ženama za koje je govorio da su ‘samo prijateljice‘. Tako da sam odlučila prekinuti s njim u studenom. Mario nije mogao vjerovati i mislio je da će me slatko nagovoriti da mu se vratim. Kad je shvatio da nema šanse, loše je to primio. Ali to je zato što ga nikada prije nijedna žena nije ostavila. Navikao je dobiti točno ono što želi", izjavila Tabby u intervjuu za Mirror 2013. godine.

Tabby se pojavila u glazbenim spotovima Snoop Dogga, Dizzeea Rascala i B.O.B.-a i diplomirala je marketing.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Nedavno je prekinuo s 30 godina mlađom djevojkom, a utjehu je već pronašao u njezinoj kopiji!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Goran Ivanišević javio se preko odvjetnika: “Čitav niz iznijetih neistina, kao i podataka čiju tajnost zakon propisuje”