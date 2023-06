Pogledajte kako su Sandra Bagarić i njezin suprug izgledali na početku veze, zaljubili su se dok joj je on bio profesor na fakultetu!

Sandra Bagarić podijelila je staru fotografiju sa suprugom Darkom Domitrovićem kojom je obilježila 30 godina njihove ljubavi.

Operna diva Sandra Bagarić (49) i njezin suprug, pijanist Darko Domitrović (58), jedan su od najdugovječnijih domaćih parova.

Vjenčali su se 1997. godine, nakon pet i pol godine veze, i zajedno su dobili dvojicu sinova, Lovru i Marka.

Nedavno su proslavili i 30 godina ljubavi, a Sandra je važni datum obilježila na svojem profilu na Fecebooku, gdje je objavila jednu njihovu staru fotografiju, kada su tek započeli svoju vezu.

Sandra i Darko imaju i jednu od najzanimljivijih ljubavnih priča na domaćoj estradi.

Naime, Darko je bio Sandrin profesor i predavao joj je na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji, a ona se u njega zaljubila na prvi pogled.

"Ja sam došla u Zagreb 1992. godine, ugledala čovjeka na Muzičkoj akademiji u sobi broj 13, volim broj 13 i rekla: 'Ovom ću čovjeku roditi djecu!' I ta djeca sad već imaju 22 godine i 18, a ostalo je povijest!" ispričala je u svom stilu Sandra Bagarić za IN magazin.

Nije joj trebalo dugo ni da ga zaprosi, a Darko je prepričao kako je to izgledalo.

"Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao, ja najmanje! Nakon godinu i nešto zabavljanja! Nije mi dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana!" prisjetio se Domitrović.

