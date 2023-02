Domaći par s filmskom ljubavnom pričom: On joj je bio profesor, a ona je poželjela roditi njegovu djecu čim ga je ugledala!

Sandra Bagarić i Darko Domitrović vole se već 30 godine, a njihova ljubavna priča jedna je od najzanimljivijih na domaćoj estradi.

Operna diva Sandra Bagarić (48) i njezin suprug, pijanist Darko Domitrović (58), proslavili su okruglu obljetnicu svoje ljubavi.

Sandra je važan datum bilježila i na svojem profilu na Instagramu, gdje je objavila njihovu zajedničku fotografiju.

"Sretna nam 30. godišnjica ljubavi", napisala je, a čestitkama su se pridružili i njezini pratitelji.

Sandra i Darko imaju jednu od najzanimljivijih priča na domaćoj estradi.

Naime, Darko je bio Sandrin profesor i predavao joj je na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji, a ona se u njega zaljubila na prvi pogled.

"Ja sam došla u Zagreb 1992. godine, ugledala čovjeka na Muzičkoj akademiji u sobi broj 13, volim broj 13 i rekla 'Ovom čovjeku ću da rodim decu!' i ta djeca sad već imaju 22 godine i 18, i ostalo je povijest!" ispričala je u svom stilu Sandra Bagarić za IN Magazin.

Nije joj trebalo dugo ni da ga zaprosi, a Darko je prepričao kako je to izgledalo.

"Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao! Ja najmanje! Nakon godinu i nešto zabavljanja! Ali mi nije dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana!", prisjetio se Domitrović.

Vjenčali su se 1997. godine, nakon pet i pol godine veze, no Sandra jedan drugi dan obilježava kao njihov početak.

"Od 1992. godine smo zajedno, ja računam od kad me on poljubio! Hahahaha... Brak, papiri, meni to ništa ne znači. Da, od 1992. godine pa vi računajte! Vječnost, previše!", objasnila je Bagarić za IN Magazin.

