Sandra Bagarić istaknula atribute u bajkovitoj haljini poput Pepeljugine, a dodatno se uredila i efektom!

Sandra Bagarić u plavoj haljini poput Pepeljuge zablistala te istaknula atribute uz pomoć spuštenih naramenica.

Naša glumica i operna pjevačica Sandra Bagarić pohvalila se veselom fotografijom na svom Instagram profilu, a u oči su odmah upali njeni atributi.

U plavoj dugoj širokoj haljini baš poput Pepeljugine Sandra je spustila naramenice, a u prvi je plan tada upao njen dekolte.

''Svaka čast'', ''Najljepša'', ''Teta, teta'', pisali su joj u komentarima pratitelji, a Bagarić često u dekoltiranim haljina privuče simpatije korisnika ove društvene mreže.

Pjevačica se malo i uredila s posebnim efektom koji joj je pojačao šminku i ''popeglao'' sve sitne nesavršenosti.

Inače, Bagarić je bila i jedna od dobitnica nagrade Timeless Beauty, a događaj je okupio i brojne druge poznate Hrvatice.

Pažnju hrvatske javnosti privukla je i zanimljivom pričom o njenom suprugu pijanistu Darku Domitroviću.

Naime, Darko je Sandri predavao na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji, a ona se u njega zaljubila na prvi pogled, te ga je kasnije sama i zaprosila.

"Čim sam ga ugledala, znala sam da je on moja srodna duša i shvatila sam, da nisam, da on mene ni dan-danas ne bi zaprosio. Kleknula sam, radila predstavu, prije svega da sebe zabavim. Da nije bilo toga, ne bi se imali čega sjećati", ispričala je jednom prilikom Sandra za IN Magazin.

Vjenčali su se 1997., nakon pet i pol godina veze, a zajedno imaju sinove Marka i Lovru.

