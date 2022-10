Dekolte Sandre Bagarić jednog je pratitelja toliko oduševio da joj nije mogao prestati davati komplimente!

Sandra Bagarić pohvalila se novom fotografijom na svom Instagramu pa istaknula dekolte koji je samo dodatno podigao dozu njene elegancije.

Naša operna pjevačica i jedna od omiljenih poznatih osoba u Hrvatskoj Sandra Bagarić pohvalila se novom fotografijom na svom Instagram profilu.

Bagarić je objavila selfie iz backstagea prije mjuzikla koji odrađuje, a na predstavi nastupa u crvenoj haljini koja ističe njen bujni dekolte.

Iako otvorena, haljina je samo dodatno podigla Sandrinu eleganciju i profinjenost, a s time su se složili i pratitelji u komentarima pa je nahvalili.

''Koja elegancija, profinjenost, gracioznost, uživancija. Najljepša Hrvatica, dama, žena, majka, kraljica, moj idol, uzor'', samo se nastavljao niz jednog njenog obožavatelja.

''Divna gospođa'', napisao je drugi pratitelj.

Inače, Sandra je u sretnom braku s pijanistom Darkom Domitrovićem, a njih dvoje imaju jednu od zanimljivijih ljubavnih priča među domaćim parovima.

Naime, Darko je Sandri predavao na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji, a ona se u njega zaljubila na prvi pogled, te ga je kasnije sama i zaprosila.

"Čim sam ga ugledala, znala sam da je on moja srodna duša i shvatila sam, da nisam, da on mene ni dan-danas ne bi zaprosio. Kleknula sam, radila predstavu, prije svega da sebe zabavim. Da nije bilo toga, ne bi se imali čega sjećati", ispričala je jednom prilikom Sandra za IN Magazin.

Vjenčali su se 1997., nakon pet i pol godina veze, a zajedno imaju sinove Marka i Lovru.

