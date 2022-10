Sandra Bagarić na svojem profilu na Instagramu objavila je fotografiju na kojoj pozira u haljini s dubokim izrezom na dekolteu i s drugačijom frizurom.

Naša operna diva Sandra Bagarić voli se pohvaliti svojim bujnim poprsjem i često bira odjeću koja ga ističe.

No sada je nadmašila samu sebe u haljini s hrabrim izrezom na dekolteu u kojoj je pokazala svu svoju raskoš, a pohvalila se i drugačijom frizurom koja je, iz očekivanih razloga, ipak pala u drugi plan.

"Najljepša", "Lijepa moja Sandra", pisali su joj obožavatelji ispod fotke uz brojna srca, a samo su neki primijetili i njezin novi imidž za koji je najvjerojatnija zaslužna perika.

Istu frizuru ima i na fotki koju je objavila prije ove i na kojoj je pozirala sa suprugom Darkom Domitrovićem i Momčilom Bajagićem Bajagom.

Inače, Bagarić i pijanist Darko Domitroviće u braku su gotovo 25 godina, a njih dvoje imaju jednu od zanimljivijih ljubavnih priča među domaćim parovima.

Naime, Darko je Sandri predavao na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji, a ona se u njega zaljubila na prvi pogled, te ga je kasnije sama i zaprosila.

"Čim sam ga ugledala, znala sam da je on moja srodna duša i shvatila sam, da nisam, da on mene ni dan-danas ne bi zaprosio. Kleknula sam, radila predstavu, prije svega da sebe zabavim. Da nije bilo toga, ne bi se imali čega sjećati", ispričala je jednom prilikom Sandra za IN Magazin.

Vjenčali su se 1997., nakon pet i pol godina veze, a zajedno imaju sinove Marka i Lovru.

