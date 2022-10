Sjećate se malog Ljube kojeg je proslavio hit sa Sevkom? Pogledajte kako sada izgleda ova mala zvijezda! 😄

Ljuba Stanković osvojio je srca publike na pjevačkom natjecanju za djecu, a nakon toga svi su mu previđali uspješnu karijeru što je prepoznala i naša pjevačica Severina.

Maleni Ljuba Stanković prije šest je godina osvojio srca publike u ''Pinkovim zvezdicama'', pjevačkom natjecanju za djecu gdje je svojim glasom, ali i stasom oduševio žiri.

Za vrijeme showa svi su mu predviđali sjajnu i uspješnu karijeru, a Ljuba se nakon emisije dugo provlačio kroz medije te bio zvijezda raznih emisija.

Njegov pjevački talent prepoznala je i naša pjevačica Severina koja je s njim snimila i duet ''Tutorial''.

Nakon samog natjecanja gostovao je u mnogim emisijama i imao šansu pjevati s puno regionalnih glazbenika, a od natjecanja 2018. podosta se promijenio.

Ljuba sad ima dužu kosu, a dobio je i koju kilu pa je sada pravi 9-godišnji dječak.

Mališan se ne pojavljuje često u javnosti, a prije tri godine za Blic je rekao da ga na ulici svi zaustavljaju i govore mu da je pobjednik.

''Svuda me zaustavljaju ljudi, grle i ljube i govore mi da sam pobjednik. Drago mi je što me vole, ali ja volim najviše da pjevam, bez obzira na to tko ima najviše obožavatelja. Svi finalisti s kojima sam se natjecao su moji prijatelji i jakoo mi je žao što je natjecanje završilo i što više nećemo imati probe. Tužan sam jako", rekao je Ljuba.

Veliku pjevačku karijeru ipak dalje nije nastavio pa ponekad nastupa u stranim državama, ali mališan se i dalje ne može odvojiti od kamera pa je navodno snimio i jednu reklamu za indijsku televiziju.

