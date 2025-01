Nikad ne bismo rekli! Možete li pogoditi koji već rođendan slavi Shakira?

Najpoznatija Kolumbijka na svijetu Shakira u nedjelju slavi 48. rođendan, a mi smo se prisjetili njezine karijere.

Kada govorimo o najpoznatijim Kolumbijcima na svijetu, među njima svakako trebamo spomenuti i Shakiru, koja ovih dana slavi 48. rođendan, točnije 2. veljače.

Temperamentna pjevačica na glazbenoj sceni je još od svoje 13. godine, kada je potpisala prvi ugovor za Sony Music, a prošle godine izbacila je svoj 12. studijski album "Las Mujeres Ya No Lloran".

Za 35 godina karijere prodala je više od 95 milijuna primjeraka, što joj je omogućilo titulu najprodavanijeg kolumbijskog izvođača i najprodavanije latinoameričke izvođačice svih vremena, a za svoje glazbeno djelovanje osvojila je 14 nagrada Latin Grammy.

Iako je prvi album objavila 1991. godine, Shakira je veći uspjeh postignula četiri godine kasnije s izdanjem "Pies Descalzos", na kojem se nalazi i pjesma "Estoy aquí", s kojom je došla na drugo mjesto liste US Latin magazina Billboard. Idući album "Dónde Están los Ladrones?" postigao je još veći uspjeh dospjevši na vrh Billboardovih listi US Top Latin Albums i US Latin Pop Albums, a to nije pobjeglo pjevačici Gloriji Estefan, koja je sugerirala Shakiri da počne pjevati na engleskom kako bi se probila na svjetsko tržište.

Ta tranzicija pokazala se vrlo uspješnom već pri prvom singlu "Whenever Wherever", koji je došao na vrh u 18 zemalja diljem svijeta. Jednako uspješni bili su i svi preostali albumi, koji su je svrstali među najtiražnije izvođače današnjice.

Shakiru se uvijek može povezati i s nogometom jer čak tri pjesme vežemo uz Svjetsko nogometno prvenstvo - "Hips Don't Lie (Bamboo remix)" (2006.), "Waka Waka" (2010.) i "La La La" (2014.). Osim toga, Shakira je jedanaest godina bila u vezi s Gerardom Piquéom (2011. - 2022.), s kojim je dobila dvojicu sinova. Iako se isprva činilo kako je u njihovoj vezi sve idilično, naknadno je otkriveno kako je Piqué godinama varao Shakiru s Clarom Chíjom Martí, a pjevačica je saznala za aferu nakon što je otkrila kako je netko jeo njezin džem od jagode dok je ona održavala koncerte.

Aferu bivšeg partnera Shakira je jedno vrijeme razotkrivala što kroz pjesme, što kroz videospotove za njih, pa je tako u videospotu za pjesmu "El Jefe" angažirala bivšu dadilju svoje djece, koju je Piqué otpustio bez otpremnine kada je otkrila aferu s Martí.

Osim toga, značajna je i njezina suradnja s producentom Bizzarapom "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", opisana kao pjesma ženskog osnaživanja, u kojoj je javno prozvala Piquéa, njegovu novu djevojku i majku.

Za manje od dva tjedna započet će velika svjetska turneja Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, čiji se europski datumi tek očekuju, a potražnja u SAD-u bila je toliko velika da je morala preseliti određen broj koncerata na stadione. Turneja, koja se najavljivala još od njezina nastupa na SuperBowlu LIV, krenut će u Rio de Janeriu i već je sada oborila više rekorda za turneju jedne hispanofonske pjevačice.

Dok je bila u vezi s Piquéom, Shakira je bila dobra poznanica Raquel Mauri, supruge Ivana Rakitića. Kako Raquel pleše na novi Shakirin hit, pogledajte OVDJE.

I dok je ona više puta rekla kako se treba oporaviti od duge veze, njezino srce navodno je zarobio britanski glumac Lucien Laviscount. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Blanka Vlašić privukla je pažnju u rijetkom izlasku, osmijeh s lica nije skidala

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Zanimljivosti Tko je supruga junaka koji je Dinamu donio pobjedu? Zbog jedne njezine geste uvijek će joj biti zahvalan

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte što je Thompson objavio na Facebooku prije utakmice s Francuskom!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Naši rukometaši odvažili su se na veliku promjenu prije okršaja s Francuskom, pogledajte o čemu je riječ!

Pogledaji ovo Celebrity Rakitić oduševio fotkom s bivšim vatrenim koji godinama ne igra zbog bolesti

Pogledaji ovo Celebrity Opet svi pričaju o najtužnijoj princezi, razlog je ovo što su uočili pažljivi promatrači