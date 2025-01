Baby Lasagna podijelio fotku iz vremena dok se borio s viškom kilograma, biste li ga prepoznali?

Baby Lasagna podijelio svoju staru fotografiju dok se borio s viškom kilograma pa se našalio na svoj račun.

Baby Lasagna na svojoj Instagram priči podijelio je staru fotografiju.

Još prošle godine priznao je da se tijekom svog života borio s viškom kilograma, a na ovoj fotografiji to je i vidljivo. No, on se na svoj račun sada šali, a pratiteljima je skrenuo pozornost na znoj koji ga je oblio na fotografiji.

''Vruće u ovom autu'', napisao je, a fotografiju pogledajte u našoj galeriji.

''Cijeli život sam bio debeljuškast i imao sam u jednom trenutku 107 kg. I onda sam rekao, okej, sad je dosta! Moram nešto poduzeti. Počeo sam trenirati borilačke vještine. Najviše sam zapeo za Jiu-Jitsu i onda teretana, prehrana i evo sad sam na, ovo jutro sam se mjerio, sad imam 75 kg'', rekao je prošle godine u emisiji Zdravlje na kvadrat.

Ali onda mu je teretana postala omiljeno društvo.

''To mi je jedna od najvećih, recimo top 10 stvari koja mi fali u svemu ovome, da sam izgubio vrijeme za vježbanje, ali da! Prije sam trenirao čak i šest puta tjedno, a sada sam spao na jedno tri puta tjedno i fali mi, iskreno, teretana. Baš zbog toga se i veselim kad će sve ovo stati da mogu nazad na pumpanje, u tišini gurati željezo'', dodao je.

