Nina Badrić prisjetila se svog prvog profesionalnog nastupa: ''Nisam dobila novce, nitko nije došao''

Do suza ganuta Nina Badrić primila je nagradu za 30 godina vrhunskih glazbenih dostignuća. Jedna od naših najvećih glazbenih zvijezda, tim se povodom prisjetila svojih početaka. S Ninom se družila naša Dorotea Filipaj, a razgovor možete pogledati u prilogu IN magazina.

Upravo tako, okruženoj svojim ljudima - prijateljima i suradnicima, Nini Badrić uručeno je najveće moguće priznanje za 30 godina vrhunskih diskografskih dostignuća.



''Jako puno mi znači. Sjetiš se otkud si krenuo, te neke borbe, svega što te dočekalo na tom putu. Ali kako Elton John kaže - Im still standing. Najvažnije je to da u meni ima još jako puno pjesama i jako puno muzike'', govori Nina.

Nakon proslave 30 godina karijere pred prepunom Arenom, Nina je još uvjerenija da je put koji je odabrala za sebe još kao 18-godišnjakinja - jedini pravi.



''Ništa drugo nisam znala, dokle ću ja doći, u što će se pretvoriti. Da li neki bar u kojem ću ja pjevati.. samo sam znala da ću se time baviti, da je to moja ljubav, da to toliko prirodno dolazi iz mene da nema šanse da ću se ja sad zaposliti u nekoj firmi, ostati tamo. Da neću moći tako preživjeti'', priča pjevačica.

_

Kako je izgledao njezin prvi nastup? Ne amaterski, ne u zboru nego prvi profesionalni, za koji je bila plaćena?



''Prvi profesionalni je bio, to se dobro sjećam, u Omišlju na Krku gdje su na nastupu bili konobar i ja. To je bio moj prvi profesionalni nastup za koji naravno nisam dobila novce jer je gazda kluba rekao da nitko nije došao i da nemam što biti plaćena. Ja sam rekla da nema problema, mene ionako nitko ne zna, ali za par godina ćete čuti tko sam ja'', prisjetila se Nina.



''Znam je još od početka 90-ih, valjda je imala onda 18 godina, još iz Saloona'', govori glazbenik Marijan Brkić.



''Odmah nam je svima upala u oko, a bome i u uho'', dodaje glazbenik Bruno Kovačić.



''Nina je uvijek ista, puna energije i iz nje uvijek izlazi ta neka snaga, dobro raspoloženje'', dodao je glazbenik Miroslav Rus.



''Nina je ono, izuzetna je, ne samo pjevačica, to je umjetnica'', zaključio je Bruno KOvačić.

Danas ova 52-godišnjakinja zahvaljuje Bogu na svojem putu, koji nije uvijek bio lagan i lijep, ali ju je naučio čvrsto stajati s obje noge na zemlji.



''Pa daj pogledaj ovog Olivera, to je neki najjednostavniji tip na svijetu. Pa ti ako se uobraziš, odeš u oblake, sama sebi lupiš šamar. On je ipak instituacija jedna. Što jednostavniji čovjek biti, što ponizniji čovjek biti'', kaže Nina.

Suprotno uvriježenom mišljenju da je, kako Nina kaže, svaki dan u šljokicama i perju, svakodnevna verzija ove dive je jednostavna i obična:



''Svaki dan ti odem na plac, prošećem psa, skuham ručak, trenirka, Maksimir, vježbanje, na telefone, obavim šta imam, pisanje pjesama. Gledanje filmova, obožavam svoje dane. Obožavam kuhati, to me jako relaksira'', priča.

Je li dobra kuharica?

''Pa kažu moji prijatelji da jesam. Da sam dobra kuharica, da sam gurman veliki, meni sve u danu počinje i završava se oko hrane tako da ja jako moram paziti na svoju liniju, moram se tu kontrolirati jako, bilo je i 10 gore i 10 dolje, ali je dobro'', govori.

Priznanje koje je dobila, nije samo nagrada za dugogodišnji rad, već i potvrda iznimnog doprinosa hrvatskoj glazbenoj kulturi.



''Jednostavno, to je Nina Badrić'', zaključio je Miroslav Rus.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.