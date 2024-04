Sandra Bagarić pokazala je kako je izgledala s 20 godina, pale su i usporedbe s Marilyn Monroe: ''Curica!''

Sandra Bagarić objavila je svoju fotografiju iz mladosti, mnogi su je pohvalili da i dalje izgleda tako mladoliko.

Naša pjevačica i glumica Sandra Bagarić iznenadila je pratitelje na Instagramu objavivši svoju fotografiju iz mladosti.

Na crno bijeloj fotografiji Sandra je pozirala u kariranom sakou i dolčeviti, a otkrila je i koliko je tada bila stara.

''Ja sa 20 godina'', napisala je kratko u opisu.

''Bezvremenska ljepota'', ''Ostala si uvijek ista'', ''Predivna'', ''Curice, ljepotice'', samo su neki od komentara koje je dobila.

A zbog frizure, pale su i usporedbe s poznatom Marilyn Monroe.

''Lijepa kao Merlinka'', napisao joj je jedan obožavatelj.

Sandra je već desetljećima jedna od najpoznatijih dama regije, a svojom vrckavom osobnošću i vječnim osmijehom osvaja svakoga tko joj se nađe na putu. Nedavno je proslavila i 50. rođendan, a nitko ne vjeruje da tako dobro izgleda na ulasku u šesto desetljeće.

Glumica je u sretnom braku s Darkom Domitrovićem, a njihova ljubavna priča uvijek je iznova zanimljiva. Naime, Darko je bio Sandrin profesor i predavao joj je na zagrebačkoj Glazbenoj akademiji, a ona se u njega zaljubila na prvi pogled. Uvijek se ističe i to da je Sandra njega zaprosila.

"Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao, ja najmanje! Nakon godinu i nešto zabavljanja! Nije mi dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana!" prisjetio se Domitrović jednom prilikom.

Vjenčali su se 1997. godine nakon pet i pol godina veze, a danas su sretni roditelji dvojice sinova, Lovre i Marka.

