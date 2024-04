Osvanula je stara fotka ljepotice rođene u Slatini, ovako je izgledala prije svih zahvata kojima se podvrgnula zbog usporedbi s legendarnom glumicom

Pogledajte kako je jedna od najljepših žena svijeta Madalina Ghenea izgledala prije estetskih zahvata, sve je radila da čim više nalikuje na glumicu s kojom je uspoređuju.

Rumunjska manekenka i glumica Madalina Ghenea, koju su mediji prozvali i modernom Sophijom Loren, jedna je od najljepših žena svijeta.

Karijeru je započela sa samo 15 godina, kada ju je otkrio talijanski dizajner Gattinoni. Glumila je u poznatom filmu ''Dinastija Gucci'', u kojem je utjelovila Sophiju Loren, a glumila je i u filmovima ''Legacy'', ''All You Ever Wished For'', ''Zoolander'' i drugima.

Pogledaji ovo Celebrity Na vitke noge slavne Slatinčanke svi su ostali zapanjeni, a nije joj odolio ni uspješni holivudski glumac

Međutim, kao i oko brojnih drugih poznatih dama, lome se koplja zbog njezina izgleda i plastičnih operacija, prije kojih je izgledala drukčije.

Na društvenim mrežama osvanula je njezina stara fotografija na kojoj je odmah vidljivo što je sve na sebi mijenjala. Manekenka je povećala usne, popunila obraze, uvećala grudi i napravila razna zatezanja lica.

Madalina Diana Ghenea before surgeries pic.twitter.com/gN3SEeyITb — lola lolic (@gimmemoregossip) December 26, 2022

U stranim medijima šuška se da je išla na zahvate upravo zato da bi što više ličila na Sophiju, no ona te estetske zahvate nikad nije priznala.

Pogledaji ovo Celebrity Zovu je senzacijom Instagrama i kažu da izgleda nestvarno, a nove fotografije ove ljepotice opravdavaju sve spomenuto!

2012. godine uspjela je zavesti glumca Gerarda Butlera, a osim njega Madalina je bila i s Michaelom Fassbenderom, šuškalo se da je zavela i Leonarda DiCaprija. Osim s glumcima bila je u vezi i s trgovcem umjetninama Vitom Schnabelom, dok iz veze s rumunjskim poduzetnikom Matthewom Stratanom ima kćer Charlotte.

Pričalo se i da je njezino srce osvojio Andrea Castagnola, a posljednja romansa koju je imala bila je s bugarskim tenisačem Grigorom Dimitrovim.

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Svjetska glazbena diva izjurila je iz hotela u izdanju u kojem je gotovo nikad ne vidimo, nove fotke neke su neugodno iznenadile

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Tatjana Jurić pokazala je prekrasnu nećakinju koja slavi 18. rođendan, pa ispričala i jednu zajedničku anegdotu: ''I tako sam joj pred cijelom familijom servirala…''