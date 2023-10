Ljepotica iz Slatine ostavila svjetski poznatog sportaša na brutalan način, šuška se o mogućim razlozima!

Madalina Ghenea, ljepotica iz rumunjske Slatine, prekinula je ljubavnu vezu s Grigorom Dimitrovom, i to nakon što su zajedno proveli samo sedam mjeseci.

Rumunjska manekenka i glumica Madalina Ghenea, koja su mediji prozvali i modernom Sophijom Loren, prekinula je ljubavnu vezu s bugarskim tenisačem Grigorom Dimitrovim nakon samo sedam mjeseci.

Obožavatelji 35-godišnje Madaline primijetili su kako nešto nije u redu nakon što je sa svoga profila na Instagramu obrisala sve zajedničke fotografije s 31-godišnjim Grigorom, a isto je učinio i on.

"Lojalnost se ne može kupiti novcem", jedna je od znakovitih poruka koju je Grigor objavio nakon prekida na društvenim mrežama, a Madalina mu nakon toga nije ostala dužna, već je komentirala: "Odustajanje od privremene zabave zbog izgradnje trajne stabilnosti nije gubitak."

Prema pisanju bugarskih medija, Genea je od tenisača tražila 500 tisuća eura kako bi mogla pokrenuti svoj posao vezan za modu, dok Rumunji pak pišu da ga je uhvatila s drugom ženom.

Madalina je rođena u rumunjskoj Slatini, a karijeru je započela sa samo 15 godina, kada ju je otkrio talijanski dizajner Gattinoni. Glumila je u poznatom filmu ''Dinastija Gucci'', u kojem je utjelovila Sophiju Loren, a glumila je i u filmovima ''Legacy'', ''All You Ever Wished For'', ''Zoolander'' i drugima.

Međutim, kao i oko brojnih drugih poznatih dama, lome se koplja zbog njezina izgleda i plastičnih operacija, prije kojih je izgledala drukčije.

2012. godine uspjela je zavesti glumca Gerarda Butlera, a osim s njim Madalina je bila i s Michaelom Fassbenderom. Šuškalo se da je zavela i Leonarda DiCaprija, a osim s glumcima bila je u vezi i s trgovcem umjetnina Vitom Schnabelom, dok iz veze s rumunjskim poduzetnikom Matthewom Stratanom ima kćer Charlotte.

Pričalo se i da je njezino srce osvojio Andrea Castagnola, a posljednji u nizu koje je ljubila bio je Grigor. On je prije Madaline bio u vezi s ruskom tenisačicom Marijom Šarapovom i pjevačicom Nicole Scherzinger.

