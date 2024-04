Poznato je da je Sandra Bagarić svestrana žena, ali sad se pohvalila još jednim talentom koji posjeduje

Sandra Bagarić često dijeli trenutke iz privatnog života, a sada je jasno da se uspješna glumica odlično snalazi i u kuhinji.

Naša glazbena diva i glumica Sandra Bagarić svestrana je žena, a kao i u mnogim drugim segmentima života, snalazi se i u kućanskim poslovima.

Sandra se ovoga puta na društvenim mrežama pohvalila svojim sokom kojeg je sama spravila.

"Radim sok od smokvinog lista. Mlade listove sušim za čaj. Čudo od arome", napisala je glumica uz fotografije finalnog proizvoda.

"Molim recept", "Kraljica" "Vrijedna Sandra", "Predivan sok", "Bravo", nizali su se komentari.

Podsjećamo, Sandra je u sretnom braku s Darkom Domitrovićem, a njihova ljubavna priča uvijek je iznova zanimljiva. Naime, Darko je bio Sandrin profesor i predavao joj je na zagrebačkoj Glazbenoj akademiji, a ona se u njega zaljubila na prvi pogled. Uvijek se ističe i to da je Sandra njega zaprosila.

"Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao, ja najmanje! Nakon godinu i nešto zabavljanja! Nije mi dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana!" prisjetio se Domitrović jednom prilikom.

Vjenčali su se 1997. godine nakon pet i pol godina veze, a danas su sretni roditelji dvojice sinova, Lovre i Marka.

Sa svojim pratiteljima Sandra voli dijete svoje životne trenutke, a posebno je u posljednje vrijeme posvećena vježbanju u prirodi.

