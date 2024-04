Sandra Bagarić slavi okrugli rođendan, teško je ovu brojku povezati s njom, a ovo je slatko iznenađenje kojim se pohvalila!

Sandra Bagarić slavi 50. rođendan, a tim povodom pokazala je kakvu je rođendansku tortu dobila.

Naša glazbena diva i glumica Sandra Bagarić slavi 50. rođendan.

Tim povodom dobila je predivnu tortu ukrašenu šlagom i voćem, a slasticu je sretno fotografirala te je podijelila s pratiteljima.

''Sretan mi rođendan'', napisala je u opisu, a u komentarima su joj nastavile pristizati čestitke.

Sandra je već desetljećima jedna od najpoznatijih dama regije, a svojom vrckavom osobnošću i vječnim osmijehom osvaja svakoga tko joj se nađe na putu.

Glumica je u sretnom braku s Darkom Domitrovićem, a njihova ljubavna priča uvijek je iznova zanimljiva. Naime, Darko je bio Sandrin profesor i predavao joj je na zagrebačkoj Glazbenoj akademiji, a ona se u njega zaljubila na prvi pogled. Uvijek se ističe i to da je Sandra njega zaprosila.

"Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao, ja najmanje! Nakon godinu i nešto zabavljanja! Nije mi dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana!" prisjetio se Domitrović jednom prilikom.

Vjenčali su se 1997. godine nakon pet i pol godina veze, a danas su sretni roditelji dvojice sinova, Lovre i Marka.

Sa svojim pratiteljima Sandra voli dijete svoje životne trenutke, a posebno je u posljednje vrijeme posvećena vježbanju u prirodi.

