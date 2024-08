Ana Rucner podijelila je fotografiju sina kojeg ima s Vladom Kalemberom, mladić je ovih dana napunio 18 godina!

Ana Rucner pokazala je sina Dariana kojeg je dobila s bivšim suprugom Vladom Kalemberom.

Bivši supružnici Ana Rucner i Vlado Kalember u braku su dobili sina Dariana. Njihov sin sada je napunio 18 godina, a mama mu je na društvenim mrežama posvetila emotivnu objavu.

Naime, ponosna mama objavila je fotografiju sina ispred križa.

''Gledati te u kakvog divnog muškarca izrastaš posebna je milost. Sretan ti i blagoslovljen 18. rođendan sine moj ljubljeni. Voli te mama'', napisala je Rucner uz fotografiju Dariana koji se moli.

Rucner je nedavno progovorila koliko joj je vjera važna u životu, a tada je otkrila da se i sina trudi odgajati u vjeri.

''Moj sin izrasta u jednog lijepog i stabilnog muškarca jer ima čvrstoću vjere. I zna da ako mu se nešto i loše događa te ne onako kako je on zamislio, da za to postoji razlog. Bog kada makne određene ljude i situacije iz naših života, ma koliko god nam bolno bilo tada, to je zato što nam je pripremio nešto puno bolje. U to treba vjerovati'', rekla je ranije.

''Uvijek sam mu govorila da bude častan, dobar, pošten i ono što učim njega, a kroz njega i sebe a to je kad osjetiš zlo, vrati mu dobrim jer je to dobro pobjednik svakoga zla'', dodala je.

Podsjetimo, Ana i Vlado upoznali su se u Splitu gdje su oboje nastupali, a vjenčali su se u tajnosti 2006. godine. Prije deset godina su se razveli, ali su i dalje u dobrim odnosima.

Više o tome pročitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ovo su nove fotografije Kate Middleton! Čini se da se princeza osjeća puno bolje, a evo gdje se to uputila sa suprugom

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Sjećate se njega? Bio je slaba točka brojnim tinejdžericama, a sad se pohvalio najljepšim vijestima u životu!

Pogledaji ovo Celebrity Ana Rucner ispričala je neugodno iskustvo koje je doživjela: ''Pljunuo me i opsovao..."

Pogledaji ovo Celebrity Ana Rucner održala je još jedan magičan ''Pozdrav Ljetu'', a pojava koja se nadvila nad Hrvatskom dodatno je začinila atmosferu!

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako je Majin Bloom preoteo show na posljednjem maminom koncertu, sama je objavila neodoljivu snimku!

Pogledaji ovo Celebrity Melina Džinović nakon rastave s pjevačem odselila daleko od Srbije, a poznato je i gdje: ''Jednostavno je sve ostavila iza sebe...''

Pogledaji ovo Celebrity Bujne grudi stisnula je u sićušni badić i videom napravila pravu pomutnju, nitko i dalje ne vjeruje da joj je već 51 godina!