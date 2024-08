Ana Rucner ispričala je neugodno iskustvo koje je doživjela: ''Pljunuo me i opsovao..."

Ana Rucner priznala je da joj vjera daje snagu u životu i da bi bez nje bila izgubljena. Tako odgaja i svog sina.

Brojni Hrvati u četvrtak su slavili blagdan Velike Gospe. Naša violončelistica Ana Rucner, između brojni koncerata, sa sinom je otišla na Pag kako bi proveli zajedno blagdan. Za Net.hr otkrila je da je vjera za nju važan segment života te da je u njoj pronašla spas.

Naime, Rucner je objasnila da bi bez vjere njezin život bio prazan.

''Što je za mene vjera? Vjera u Boga je moj život, način na koji dišem i funkcioniram. Bez vjere moj bi život bio prazan. Osim što sam odgajana tako, kroz život sam se u puno situacija uvjerila koliko je Isus živ. Ljudi vrlo često upoznaju Isusa tek kada se nađu u teškim situacijama, onda kada pomisle da nemaju izlaza iz određene situacije i kada im se sruši njihov svijet. Tada najčešće pronađu izlaz u vjeri, a naravno, bilo bi puno ljepše kada uopće ne bi trebali padati kako bi spoznali gdje je prava istinska ljubav, a to je u Isusu. Ja volim svjedočiti svoju vjeru i ljubav prema Bogu jer time možda nekome kome je teško mogu poslati nadu i svijetlo'', izjavila je glazbenica za Net.hr.

Rucner je otkrila i da se na vjeru oslanja kada se suoči s velikim iskušenjima, a tako odgaja i svog sina.

''Moj sin izrasta u jednog lijepog i stabilnog muškarca jer ima čvrstoću vjere. I zna da ako mu se nešto i loše događa te ne onako kako je on zamislio, da za to postoji razlog. Bog kada makne određene ljude i situacije iz naših života, ma koliko god nam bolno bilo tada, to je zato što nam je pripremio nešto puno bolje. U to treba vjerovati'', rekla je.

''Uvijek sam mu govorila da bude častan, dobar, pošten i ono što učim njega, a kroz njega i sebe a to je kad osjetiš zlo, vrati mu dobrim jer je to dobro pobjednik svakoga zla'', dodala je.

Nakon što se dotakla istinskih ljudskih osobina prisjetila se i jedne neugodne situacije koja joj se dogodila u prometu.

''Dok smo se sin i ja vozili, jedan muškarac je naglo ušao u našu traku i gotovo smo se sudarili. Brzo sam se pomaknula kako bih mu omogućila prolaz, no on je reagirao tako što me pljunuo kroz prozor i opsovao. Šokirala sam se i samo sam tiho rekla: ''Bog ga blagoslovio'', zaključila je naša violončelistica.

Podsjetimo, Ana Rucner za naš In Magazin u lipnju je otkrila da ima novi hobi, a više o tome pročitajte OVDJE.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Pogledajte kako izgleda mlađa sestra Lepe Brene, davno je odselila s Balkana, a prošle godine doživjela je veliku tragediju!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Dom Bena Afflecka na njegov rođendan nasmijana je napustila Jennifer, ali ne Lopez!

Pogledaji ovo Celebrity Šuput i Nenada snašle nevolje na odmoru: ''I tako je moj muž izgubio vjenčani prsten...''

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte nježnu gestu princa Harryja kojom je raznježio sve prisutne, ovim je opet pokazao da mu je supruga najvažnija!

Pogledaji ovo Celebrity Nikola Jokić poveo je suprugu u izlazak, a ona je ponosno istaknula već poveći trudnički trbuh pa potvrdila višemjesečna šuškanja!

Pogledaji ovo Celebrity Ove su hollywoodske zvijezde jedva preživjele snimanja: Pogledajte koje su sve ozljede imali

Pogledaji ovo Celebrity Evo kako je kći Ene Begović provela tužnu godišnjicu, majka ju je ovdje posljednji put držala u naručju