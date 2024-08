Ove su hollywoodske zvijezde jedva preživjele snimanja: Pogledajte koje su sve ozljede imali

Obično ih gledamo dotjerane na crvenom tepihu, no put do njega obično je popločen napornim treninzima i brojnim ozljedama. Promovirajući svoj najnoviji film The Union, Halle Berry i Mark Wahlberg otkrivaju koje su ozljede pretrpjeli i vještine stekli snimajući filmove.

Kad je snimanje opasnih scena u pitanju, nije samo Tom Cruise cool guy koji svašta može i zna. Naime, promovirajući svoj novi film The Union, Halle Berry i Mark Wahlberg iznijeli su zanimljive vlastite statistike vezane uz snimanje zahtjevnih akcijskih scena.

“Slomljena ruka te rebra u dva navrata – jedanput dva, drugi put tri rebra – slomljena trtična kost, dva prsta na nozi i srednji prst na ruci”, izbrojala je deset fraktura kostiju glumica “zarađenih” na snimanju filmova, a dodala je i da je tri puta bila nokautirana.

Nešto s(p)retniji bio je Mark Wahlberg koji se “pohvalio” s potrganim meniskusom, odvojenom ramenom te “više puta natučenim egom”.

Prisjetili su se i vještina koje su morali usvojiti kako bi glumili u određenim filmovima. Primjerice, danas 57-godišnja glumica pohvalila se s njih šest – jiu jitsu, muay thai, kickboxing, taekwondo, streljaštvo te capoeira – dok je 53-godišnji kao najteže vještine koje je morao usvojiti naveo kukičanje, balet i tango od čega mu je tango bio daleko najteži za usvojiti.

Osim na zemlji, glumci su snimali i ispod vode, pa je Berry tako navela da je morala trenirati kako bi uspjela dah zadržati dvije i pol minute, a Wahlberg se prisjetio da je snimajući Oluju svih oluja (The Perfect Storm, 2000.) 10 minuta, u nepravilnim razmacima bio iznad i ispod vode.

A ni visine im nisu strane. Tako se glumica prisjetila svoje uloge Storm u franšizi X-Men koja je snimana uglavnom na visini, a još se živo sjeća jedne situacije kad je na žici ostala toliko dugo pričvršćena da je bila uvjerena da su ljudi na seta otišli na ručak i zaboravili na nju. Njezin kolega pak rekao je da je puno skakao, a najviše što je skočio bilo je s visine od 20-ak metara.

