Nikola Jokić poveo je suprugu u izlazak, a ona je ponosno istaknula već poveći trudnički trbuh pa potvrdila višemjesečna šuškanja!

Nikola Jokić i supruga Natalija bili su na slavlju srpskih košarkaša, a svu pozornost ukrao je njen trudnički trbuh.

Srpski košarkaš Nikola Jokić prije nekoliko dana bio je na fešti svog tima koji su na Olimpijskim igrama osvojili broncu, a sa sobom je na slavlje poveo suprugu Nataliju.

Jokić je supruzi kao kavalir otvorio vrata auta dok je izlazila, a svu pozornost odmah je ukrao njen trudnički trbuh u bež uskoj haljini.

Njihove nove fotografije i video pogledajte OVDJE.

Da čekaju svoje drugo dijete srpski mediji raspisali su se ovog lipnja, ali par ništa nije javno potvrdio. No, fotografije su sada dovoljni dokaz.

Podsjetimo, Nikola i Natalija u braku su od 2020. godine, a zajedno imaju kćerkicu Ognjenu.

Nikola i Natalija detalje svog privatnog života ne vole dijeliti s javnosti, a njihova se ljubav rodila nakon desetogodišnjeg prijateljstva u srednjoj školi.

"Moje društvo i ja smo izlazili u kafić koji je radio do ponoći, a kad bi se zatvorio, sjedili smo na klupi ispred. Jedne večeri smo bili samo nas dvojica i onda je došla i Natalija. Svidjela mi se čim sam je vidio, ali nisam joj to odmah rekao, već smo se družili narednih pola godine, možda i duže. Sve to vrijeme sam skrivao emocije. Kad sam joj prvi put rekao da mi se sviđa, nisam dobio nikakav odgovor. Mudro je šutjela", otkrio je Nikola jednom prilikom.

