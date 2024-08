Nikola Jokić u suprugu se zaljubio još u srednjoj školi, a o načinu na koji joj iskazuje ljubav pisalo se u svjetskim medijima!

Srpski košarkaš Nikola Jokić privatni život voli držati u tajnosti, ali njegova ljubavna priča sa suprugom Natalijom jedna je od najljepših.

Srpski košarkaš Nikola Jokić jedan je od najuspješnijih sportaša današnjice, a osim što se svi dive njegovoj karijeri, dive se i njegovu mirnom i skladnom obiteljskom životu.

Nikola je od 2020. godine u sretnom braku sa suprugom Natalijom Jokić, s kojom ima kćer Ognjenu, i one su mu najveća podrška i često ga bodre na utakmicama. To je dokazao i svojim postupkom.

Naime, Nikola na košarkaškom terenu ne smije nositi vjenčani prsten, no on se domišljato sjetio kako da bude ipak uz njega. Tako na svakoj utakmici možemo vidjeti zlatni prsten vezan vezicama na njegovim tenisicama. U jednom on intervjua je otkrio kako je taj trik vidio još kod jednog suigrača u Srbiji i da kada nosi prsten, ima osjećaj da je obitelj uz njega.

Nikola i Natalija detalje svog privatnog života ne vole dijeliti s javnosti, a njihova se ljubav rodila nakon desetogodišnjeg prijateljstva u srednjoj školi.

"Moje društvo i ja smo izlazili u kafić koji je radio do ponoći, a kad bi se zatvorio, sjedili smo na klupi ispred. Jedne večeri smo bili samo nas dvojica i onda je došla i Natalija. Svidjela mi se čim sam je vidio, ali nisam joj to odmah rekao, već smo se družili narednih pola godine, možda i duže. Sve to vrijeme sam skrivao emocije. Kad sam joj prvi put rekao da mi se sviđa, nisam dobio nikakav odgovor. Mudro je šutjela", otkrio je Nikola jednom prilikom.

U vezi su bili osam godina, nakon čega su se 2020. godine vjenčali u Somboru, Nikolinu rodnom gradu, gdje je održana proslava za pamćenje na kojoj su bili prisutni njihovi najbliži prijatelji i članovi obitelji.

Ovog lipnja srpski mediji pisali su da par čeka drugo dijete, ali nijedno od njih to nije potvrdilo.

