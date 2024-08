Pogledajte kako je Tom Cruise uletio na zatvaranje Olimpijskih igara, o ovome će se još dugo pričati!

Tom Cruise zatvorio je Olimpijske igre spektakularnim adrenalinskim pothvatom, pogledajte kako je to izgledalo.

Američki glumac Tom Cruise napravio je pravi spektakl na zatvaranju Olimpijskih igara u Parizu.

Kao što se već i prije najavljivalo, Cruise se s vrha stadiona spustio užetom tijekom pjevanja američke himne, a onda je preuzeo olimpijsku zastavu. Sljedeće Olimpijske igre 2028. su u Los Angelesu.

Kasnije je zastavu nosio kroz publiku, a brojni su se htjeli pozdraviti s glumcem. Nakon toga popeo se na motor te počeo voziti kroz Pariz, a u završnom kadru holivudski glumac pozirao je pored znaka Hollywooda u unaprijed snimljenoj sceni.

Kako je njegovo spuštanje izgledalo, pogledajte OVDJE.

Thank you, Paris! Now off to LA. pic.twitter.com/MxlAb0hZbT