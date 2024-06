Sretne vijesti u obitelji Nikole Jokića: Srpski mediji tvrde da par čeka drugo dijete, supruga je viđena s trbuščićem!

Srpski košarkaš Nikola Jokić uskoro bi trebao postati otac, srpski mediji tvrde da je njegova supruga viđena s trbuščićem.

NBA zvijezda Nikola Jokić i njegova supruga Natalija čekaju drugo dijete, prenosi "Sportal".

Ona i suprug su u Somboru, gdje su stigli nakon završetka NBA sezone, a Nikola je već stigao oduševiti mještane i igrati košarku u susjedstvu s prijateljima, prenose srpski mediji.

Kako piše srpski Mondo, Natalija Jokić je viđena s trudničkim trbuščićem, ali košarkaš i njegova partnerica ove vijesti još nisu potvrdili.

Par već ima jedno dijete, kćerkicu Ognjenu, koja se rodila 2021. godine.

On i Natalija su od 2020. godine u sretnom braku, a on je svojim iskazom ljubavi i privrženosti prema njima iznenadio Amerikance, ali i obožavatelje diljem svijeta. Naime, Nikola na košarkaškom terenu ne smije nositi vjenčani prsten, no on se domišljato sjetio kako da bude ipak uz njega. Tako na svakoj utakmici možemo vidjeti zlatni prsten vezan vezicama na njegovim tenisicama. U jednom on intervjua je otkrio kako je taj trik vidio još kod jednog suigrača u Srbiji i da kada nosi prsten ima osjećaj da je obitelj uz njega. A video o tome je i objavila čak i NBA na svom profilu na Twitteru.

Nikola i Natalija detalje svog privatnog života ne vole dijeliti s javnosti, a njihova se ljubav rodila nakon desetogodišnjeg prijateljstva u srednjoj školi. U vezi su bili osam godina, nakon čega su se 2020. godine vjenčali u Somboru, Nikolinom rodnom gradu gdje je održana proslava za pamćenje na kojoj su bili prisutni njihovi najbliži prijatelji i članovi obitelji.

