Evo zašto svi pričaju o ženi Nikole Jokića, jedna stvar njoj nimalo nije važna i zbog toga je obožavaju!

Natalija Jokić našla se u centru pažnje nakon što je njezin suprug Nikola Jokić ostvario pobjedu sa svojim košarkaškim klubom Denver Nuggets.

Srpski košarkaš Nikola Jokić ostvario je veliki uspjeh sa svojim klubom Denver Nuggets pobijedvši Miami Heat, proglašen je i igračem NBA finala, dok su mu najveću podršku u važnim trenucima pružale supruga Natalija i kćer Ognjena.

Nikola je nakon utakmice pozirao sa svojim damama, a Natalija nije krila koliko je ponosna i sretna na njega. Upravo je ona osvojila Amerikance svojom jednostavnošću i činjenicom da joj medijska pažnja nije važna, a u javnosti se najčešće pojavljuje na utakmicama na kojima navija za Nikolu.

"Da, ne samo kćerka, moja žena je tu također, bila je uz mene od prvog dana, čak i u Beogradu. Tu je i moj brat koji živi sa mnom. U stvari, svi smo živjeli zajedno u jednom trenutku, pa je to bio cirkus. Ali oni su svi dio mog života. Mnogo znači, a bez njih ne bih bio ovdje sto posto", izjavio je košarkaš nakon utakmice za tamošnje medije.

Zbog toga je skladan obiteljski život još jedna stvar zbog koje se Nikoli svi dive. On i Natalija su od 2020. godine u sretnom braku, a on je svojim iskazom ljubavi i privrženosti prema njima iznenadio Amerikance, ali i obožavatelje diljem svijeta. Naime, Nikola na košarkaškom terenu ne smije nositi vjenčani prsten, no on se domišljato sjetio kako da bude ipak uz njega. Tako na svakoj utakmici možemo vidjeti zlatni prsten vezan vezicama na njegovim tenisicama. U jednom on intervjua je otkrio kako je taj trik vidio još kod jednog suigrača u Srbiji i da kada nosi prsten ima osjećaj da je obitelj uz njega. A video o tome je i objavila čak i NBA na svom profilu na Twitteru.

Nikola i Natalija detalje svog privatnog života ne vole dijeliti s javnosti, a njihova se ljubav rodila nakon desetogodišnjeg prijateljstva u srednjoj školi. U vezi su bili osam godina, nakon čega su se 2020. godine vjenčali u Somboru, Nikolinom rodnom gradu gdje je održana proslava za pamćenje na kojoj su bili prisutni njihovi najbliži prijatelji i članovi obitelji.

"Moje društvo i ja smo izlazili u kafić koji je radio do ponoći, a kad bi se zatvorio, sjedili smo na klupi ispred. Jedne večeri smo bili samo nas dvojica i onda je došla i Natalija. Svidjela mi se čim sam je vidio, ali nisam joj to odmah rekao, već smo se družili narednih pola godine, možda i duže. Sve to vrijeme sam skrivao emocije. Kad sam joj prvi put rekao da mi se sviđa, nisam dobio nikakav odgovor. Mudro je šutila", otkrio je Nikola jednom prilikom za Gloriju.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Rodila je kćer našem oženjenom glumcu, koju on ispočetka nije htio priznati, no priča je ipak dobila sretan kraj!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sonja Kovač razotkrila svoje adute u bikiniju, nekima nije dobro zbog ovih prizora: "Želiš da netko dobije srčani?"