Jedan od najboljih sportaša današnjice sve je oduševio trikom kojim odaje privrženost ženi i kćeri na terenu!

Nikola i Natalija Jokić slove kao jedan od najstabilnijih parova u svijetu sporta, a on svoju privrženost obitelji pokazuje na domišljat način.

Srpski košarkaš Nikola Jokić jedan je od najuspješnijih sportaša današnjice, a osim što se svi dive njegovoj karijeri, dive se i njegovu mirnom i skladnom obiteljskom životu.

Nikola je od 2020. godine u sretnom braku sa suprugom Natalijom Jokić s kojom ima kćer Ognjenu i one su mu najveća podrška i često ga bodre na utakmicama, a on je svojim iskazom ljubavi i privrženosti prema njima iznenadio Amerikance, ali i obožavatelje diljem svijeta.

Naime, Nikola na košarkaškom terenu ne smije nositi vjenčani prsten, no on se domišljato sjetio kako da bude ipak uz njega. Tako na svakoj utakmici možemo vidjeti zlatni prsten vezan vezicama na njegovim tenisicama. U jednom on intervjua je otkrio kako je taj trik vidio još kod jednog suigrača u Srbiji i da kada nosi prsten ima osjećaj da je obitelj uz njega. A video o tome je i objavila čak i NBA na svom profilu na Twitteru.

Did you know that 2-time #KiaMVP Nikola Jokic ties his wedding ring to his sneaker before every game? 👀💍



The Joker goes after a different ring as the #NBAFinals presented by @YouTubeTV begin Thursday, June 1st on ABC! pic.twitter.com/ZQ3FEHirHD